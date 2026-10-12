Van cai em precipício e deixa 10 mortos na Bolívia
Acidente ocorreu durante a madrugada em uma estrada de terra próxima ao povoado de Irupana, na região de Los Yungas, a cerca de 70 quilômetros de La Paz
Dez pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido nesta segunda-feira (12) na Bolívia, quando uma van de passageiros caiu em um precipício em uma região montanhosa do oeste do país, informou a polícia.
O acidente ocorreu durante a madrugada em uma estrada de terra próxima ao povoado de Irupana, na região de Los Yungas, a cerca de 70 quilômetros de La Paz. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo destruído no fundo de um precipício, ao lado de um rio.
“Até o momento, temos 10 pessoas falecidas”, declarou ao canal Unitel o coronel Ricardo Terrazas, chefe da polícia do departamento de La Paz.
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“Temos quatro pessoas feridas” que foram levadas para hospitais de La Paz, acrescentou. Segundo o oficial, as causas do acidente ainda são desconhecidas, e a polícia de trânsito abriu uma investigação.
A maioria dos mortos e feridos trabalhava em uma mina local, segundo a imprensa boliviana.