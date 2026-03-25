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Mata Norte Van cai em ribanceira na PE-52, em Nazaré da Mata; seis pessoas ficam feridas Acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (24)

Seis pessoas ficaram feridas após uma van cair em uma ribanceira na PE-52, na zona rural de Nazaré da Mata, na Mata Norte de Pernambuco.



O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (24), nas proximidades do município de Itaquitinga, também na Mata Norte.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a van lateralizada e equipes de socorro na área.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foram enviadas viaturas de resgate e salvamento. Equipes da 1ª Seção de Bombeiros do 7º Grupamento de Carpina, na mesma região do estado, iniciaram o atendimento no local.



Ainda de acordo com a corporação, cinco pessoas estavam conscientes no interior do veículo, mas com dificuldade de sair.

"Os bombeiros realizaram a retirada de todas as vítimas com segurança. Em seguida, elas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu continuidade à assistência pré-hospitalar", destacou o CBMPE.



O Samu, por sua vez, ressaltou que foi acionado às 21h e enviou equipes do Samu Goiana, Samu Condado e Samu Araçoiaba.



Ao todo, seis pessoas foram atendidas pelas equipes e encaminhadas à unidades de saúde. Confira:

Paciente 1: E.,G.,S.,M., 47 anos, sexo feminino, finalizado no Hospital Belmiro Correia;



Paciente 2: A.,L.,S., 53 anos, sexo masculino, finalizado no Hospital Miguel Arraes;



Paciente 3: E.,C.,P., 44 anos, sexo feminino, finalizado no Hospital Hermínio Coutinho;



Paciente 4: I.,D.,L., 60 anos, sexo feminino, finalizado no Hospital Hermínio Coutinho;



Paciente 5: M.,F.,S.,S., 43 anos, sexo feminino, finalizado no Hospital Hermínio Coutinho;



Paciente 6: E.,G.,R., 41 anos, sexo feminino, finalizado no Hospital Belarmino Correia.



Não há informações atualizadas sobre o atual estado de saúde das vítimas.

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