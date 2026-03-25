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Mata Norte

Van cai em ribanceira na PE-52, em Nazaré da Mata; seis pessoas ficam feridas

Acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (24)

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram a van lateralizada e equipes de socorro na áreaImagens que circulam nas redes sociais mostram a van lateralizada e equipes de socorro na área - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Seis pessoas ficaram feridas após uma van cair em uma ribanceira na PE-52, na zona rural de Nazaré da Mata, na Mata Norte de Pernambuco.

O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (24), nas proximidades do município de Itaquitinga, também na Mata Norte.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a van lateralizada e equipes de socorro na área.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foram enviadas viaturas de resgate e salvamento. Equipes da 1ª Seção de Bombeiros do 7º Grupamento de Carpina, na mesma região do estado, iniciaram o atendimento no local.

Ainda de acordo com a corporação, cinco pessoas estavam conscientes no interior do veículo, mas com dificuldade de sair.

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"Os bombeiros realizaram a retirada de todas as vítimas com segurança. Em seguida, elas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu continuidade à assistência pré-hospitalar", destacou o CBMPE.

O Samu, por sua vez, ressaltou que foi acionado às 21h e enviou equipes do Samu Goiana, Samu Condado e Samu Araçoiaba.

Ao todo, seis pessoas foram atendidas pelas equipes e encaminhadas à unidades de saúde. Confira:


Não há informações atualizadas sobre o atual estado de saúde das vítimas.

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