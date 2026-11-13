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Leia o Jornalsexta13/11/2026
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Estados Unidos

Van Hollen desafiará Schumer pelo cargo de líder da maioria democrata no Senado

Anúncio do senador progressista desencadeia um confronto interno no partido poucos dias após a vitória democrata sobre os republicanos e a retomada do controle do Congresso, um duro golpe para o presidente Donald Trump

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O senador americano, Chris Van Hollen O senador americano, Chris Van Hollen  - Foto: Pool/Getty Images via AFP

O senador americano Chris Van Hollen anunciou na quinta-feira (12) que vai desafiar Chuck Schumer pelo cargo de líder democrata no Senado, ao prometer uma nova liderança para a Câmara Alta do Congresso após as eleições de meio de mandato.

O anúncio do senador progressista desencadeia um confronto interno no partido poucos dias após a vitória democrata sobre os republicanos e a retomada do controle do Congresso, um duro golpe para o presidente Donald Trump.

"Nesta eleição, os americanos nos pediram para que acabássemos com as distorções de uma economia manipulada contra os trabalhadores e alimentada pela corrupção política. Para cumprir o pedido, precisamos de uma nova liderança", escreveu Van Hollen, de 67 anos, no X.

 

"É por isso que estou concorrendo ao cargo de líder da maioria no Senado", acrescentou.

Schumer, de 75 anos, o líder democrata no Senado há muito tempo, enfrentou pedidos de alguns membros do partido para ceder espaço para uma nova liderança.

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Van Hollen, que tem o apoio de alguns dos progressistas mais atuantes dentro do partido, é o primeiro senador a desafiá-lo abertamente.

O senador Bernie Sanders, um independente de esquerda que integra a bancada democrata, disse esta semana que não apoiaria a permanência de Schumer no cargo.

O recém-eleito Abdul El Sayed, de Michigan, publicou no X que apoia Van Hollen.

 

Schumer afirmou que recebia com satisfação o debate sobre o futuro do partido, mas insistiu: "Tenho os votos para continuar exercendo o cargo de líder democrata".

"Estou ansioso para liderar nossa nova maioria democrata e entregar resultados ao povo americano", escreveu no X.

 

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