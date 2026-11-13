Van Hollen desafiará Schumer pelo cargo de líder da maioria democrata no Senado
Anúncio do senador progressista desencadeia um confronto interno no partido poucos dias após a vitória democrata sobre os republicanos e a retomada do controle do Congresso, um duro golpe para o presidente Donald Trump
O senador americano Chris Van Hollen anunciou na quinta-feira (12) que vai desafiar Chuck Schumer pelo cargo de líder democrata no Senado, ao prometer uma nova liderança para a Câmara Alta do Congresso após as eleições de meio de mandato.
O anúncio do senador progressista desencadeia um confronto interno no partido poucos dias após a vitória democrata sobre os republicanos e a retomada do controle do Congresso, um duro golpe para o presidente Donald Trump.
"Nesta eleição, os americanos nos pediram para que acabássemos com as distorções de uma economia manipulada contra os trabalhadores e alimentada pela corrupção política. Para cumprir o pedido, precisamos de uma nova liderança", escreveu Van Hollen, de 67 anos, no X.
In this election, Americans called on us to unrig an economy rigged against working people & fueled by political corruption. To deliver, we need new leadership. This isn't about any one person – it’s about answering that call. That's why I’m running for Senate Majority Leader.— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) November 13, 2026
"É por isso que estou concorrendo ao cargo de líder da maioria no Senado", acrescentou.
Schumer, de 75 anos, o líder democrata no Senado há muito tempo, enfrentou pedidos de alguns membros do partido para ceder espaço para uma nova liderança.
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Van Hollen, que tem o apoio de alguns dos progressistas mais atuantes dentro do partido, é o primeiro senador a desafiá-lo abertamente.
O senador Bernie Sanders, um independente de esquerda que integra a bancada democrata, disse esta semana que não apoiaria a permanência de Schumer no cargo.
O recém-eleito Abdul El Sayed, de Michigan, publicou no X que apoia Van Hollen.
The American public spoke clearly last week. They rejected Trumpism. But we have yet to earn our mandate. That will require bold leadership. I called on Sen. @ChrisVanHollen to lead our caucus as a candidate back in April because he leads with courage and experience. We need both right now. Which is why I’m proud to stand with him in his bid to lead our Senate majority.— Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) November 13, 2026
Schumer afirmou que recebia com satisfação o debate sobre o futuro do partido, mas insistiu: "Tenho os votos para continuar exercendo o cargo de líder democrata".
"Estou ansioso para liderar nossa nova maioria democrata e entregar resultados ao povo americano", escreveu no X.
I welcome any discussion about the future of our caucus and the important work ahead. I’m proud of what we’ve accomplished together—55 seats and counting is an amazing result—and I have the votes to continue serving as Democratic Leader. I look forward to leading our new Democratic majority and delivering for the American people.— Chuck Schumer (@SenSchumer) November 13, 2026