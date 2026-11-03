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RECIFE Van que transportava pacientes tomba após colisão com caminhões na BR-232 Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o pneu de um dos caminhões estourou. Depois disso, o outro caminhão tentou desviar e colidiu com a van, que tombou na via

Um sinistro entre dois caminhões e uma van que fazia o transporte de pacientes de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) deixou feridos na manhã desta terça-feira (3). O sinistro aconteceu no quilômetro 7 da BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife, no sentido capital.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o pneu de um dos caminhões estourou. Depois disso, o outro caminhão tentou desviar e colidiu com a van, que tombou na via. O veículo trazia pacientes de São Bento do Una, no Agreste.

O total de vítimas ainda está sendo levantado, mas "estima-se que cerca de 10 pessoas ficaram feridas", de acordo com a PRF. "Os três motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal", completou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram acionados e socorreram todas as vítimas. Ainda não há mais detalhes porque a ocorrência está em andamento.



Os veículos estão junto ao meio-fio e a rodovia segue liberada, mas com trânsito lento. A PRF permanece no local.

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