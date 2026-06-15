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armamento nuclear Vance: acordo com Irã dará aos EUA fiscalização do programa nuclear e prevê verificação Cerimônia para a assinatura do acordo está prevista para sexta-feira deverá reunir representantes de "todo o espectro" do poder iraniano, diz Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta segunda-feira que o acordo negociado entre Washington e Teerã dará aos americanos poder de fiscalização sobre o programa nuclear iraniano e contará com um mecanismo de verificação em duas etapas, embora ainda existam pontos pendentes nas negociações.

Em entrevista à CNBC, Vance disse que o entendimento representa um avanço importante para monitorar as atividades nucleares do Irã. "O acordo dá aos EUA poder de fiscalização sobre o programa nuclear iraniano", afirmou.

Segundo ele, o texto final ainda depende de definições adicionais e será preciso observar "até onde Teerã estará disposta a fazer concessões".

O vice-presidente dos EUA informou que o governo espera divulgar o texto do acordo ainda nesta semana e disse que a cerimônia de assinatura prevista para sexta-feira deverá reunir representantes de "todo o espectro" do poder iraniano, incluindo integrantes do governo, das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês).

Vance também afirmou que já há sinais de normalização no Estreito de Ormuz após o anúncio do entendimento entre EUA e Irã Segundo ele, o tráfego marítimo na região está aumentando e a expectativa de Washington é que a rota permaneça aberta de forma duradoura. "Esperamos que o Estreito de Ormuz permaneça aberto e sem cobrança de pedágio no longo prazo", declarou.

Questionado sobre a reação de Israel ao acordo, Vance disse que há setores do país favoráveis ao entendimento e ressaltou que o aliado americano continuará participando das discussões sobre a reorganização geopolítica da região. "Certamente Israel terá um lugar à mesa no novo Oriente Médio", afirmou.

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