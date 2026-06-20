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Guerra no Oriente Médio

Vance anuncia que viajará nos próximos dias à Suíça para negociações de paz com o Irã

O vice-presidente indicou que os negociadores americanos Jared Kushner e Steve Witkoff já se encontraram na Suíça cuidando de "alguns dos aspectos técnicos"

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Vice-presidente dos EUA, JD Vance Vice-presidente dos EUA, JD Vance  - Foto: Kayla Bartkowski/AFP

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, informou neste sábado (20) que "nos próximos dias" viajará à Suíça para manter negociações de paz com o Irã, que minutos antes havia anunciado um novo fechamento do Estreito de Ormuz em represália a ataques de Israel no Líbano.

"Espero a partir de algum momento nos próximos dias, mas já se sabe que isso é sempre uma questão delicada de complexidade", declarou Vance à Fox News, dois dias depois de adiar inesperadamente uma viagem prevista para discutir os próximos passos do acordo entre Estados Unidos e Irã.

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O vice-presidente indicou que os negociadores americanos Jared Kushner e Steve Witkoff já se encontraram na Suíça cuidando de "alguns dos aspectos técnicos" das conversas com o Irã.

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