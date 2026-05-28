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Guerra Vance diz que é 'difícil dizer' se Trump assinará acordo com o Irã Segundo ele, os pontos de discordância incluem o estoque do Irã de urânio altamente enriquecido, que poderia potencialmente ser usado para fabricar uma arma nuclear

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta quinta-feira (28) que é difícil saber se o presidente americano, Donald Trump, assinará um acordo provisório com o Irã.

"É difícil dizer exatamente quando ou se o presidente vai assinar", disse Vance a repórteres nesta noite depois de voltar de uma viagem ao Colorado.

Trump e sua equipe disseram desde o começo do conflito - e durante toda a guerra, que chegou ao seu quarto mês - que uma das principais razões para tê-la empreendido era garantir que o Irã nunca pudesse ter uma arma nuclear. Mas Vance, exaltando o que disse que a guerra havia alcançado, afirmou que os EUA estão "numa posição em que poderíamos atrasar substancialmente o programa nuclear deles, não apenas durante o mandato deste presidente, mas no longo prazo".

As declarações parecem ter o intuito de mudar os critérios para alcançar um dos principais objetivos de Trump ao iniciar a guerra. Ele afirmou que estava claro que o Irã quer fechar um acordo e que os negociadores estavam "trocando informações em alguns pontos da linguagem".

Segundo ele, os pontos de discordância incluem o estoque do Irã de urânio altamente enriquecido, que poderia potencialmente ser usado para fabricar uma arma nuclear. "Há algumas questões sobre a parte nuclear, o estoque altamente enriquecido, e também a questão do enriquecimento", disse Vance.



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