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Conflito Vance diz que EUA não vão dialogar com Irã em meio a ataques a navios Segundo ele, só não há uma crise de oferta de energia por causa da segurança que Washington está oferecendo no Estreito de Ormuz

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta tarde que o governo Trump não vai dialogar com o Irã até que eles "parem de atirar em navios", mas enfatizou que não chamaria as tensões recentes com o regime persa de "guerra".

Vance, em coletiva de imprensa na Casa Branca, reafirmou que os EUA dispõem de um conjunto de medidas a serem empregadas contra Teerã, caso necessário, e que não há operações de combate de grande porte em andamento no momento.

Segundo ele, só não há uma crise de oferta de energia por causa da segurança que Washington está oferecendo no Estreito de Ormuz, e a China está disposta a assumir uma postura mais responsável em relação às sanções ao Irã.

O vice-presidente afirmou também que os contribuintes americanos sairão ganhando com o acordo petrolífero com a Venezuela, em meio à maior oferta de óleo.

Vance ainda culpou as políticas "muito ruins" do governo Joe Biden pela alta da inflação, acrescentando que o problema não surgiu da noite para o dia e levará certo tempo para ser corrigido. "Estamos fazendo tudo o que podemos para reduzir os preços", frisou.

De acordo com Vance, os preços da gasolina estão altos porque o Irã está atacando navios, mas cerca de 15 milhões de barris de petróleo passaram pelo Estreito de Ormuz ontem. O vice-presidente não informou a fonte do dado.

Perguntado sobre quando o preço da gasolina nos EUA deve voltar aos US$ 3 o galão, ele respondeu: "não vou fazer promessas sobre quando os preços da gasolina vão cair". Ele também disse que não vai estabelecer um "prazo artificial" para o fim da guerra no Irã.

A respeito da política monetária, Vance expressou que é "correto" e "responsável" que o Federal Reserve (Fed) reduza as taxas de juros.

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