Qua, 01 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta01/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Política Internacional

Vance diz que EUA têm vantagem em negociações com Irã pois já alcançaram missão principal

Segundo Vance, negociações bem-sucedidas significariam uma Teerã "permanentemente transformada"

Reportar Erro
O vice-presidente dos EUA, JD Vance.O vice-presidente dos EUA, JD Vance. - Foto: NATHAN HOWARD / POOL / AFP

O vice-presidente americano, JD Vance, afirmou nesta quarta-feira, 1, que os Estados Unidos têm uma vantagem nas negociações em andamento no Oriente Médio, argumentando que a administração Trump já alcançou seu objetivo principal no Irã, independentemente de como as negociações em Doha se desenrolem.

"Temos todas as cartas na negociação", disse Vance à Fox News. "Obviamente queremos que seja bem-sucedida, mas, mesmo que não seja, alcançamos a missão principal de garantir que os iranianos nunca tenham uma arma nuclear", explicou.

Leia também

• Vance diz que o Irã recebeu retorno dos inspetores da AIEA ao país

• Conversas entre Irã e EUA estabelecem 'bases muito boas para acordo final', diz JD Vance

• Vance anuncia que viajará nos próximos dias à Suíça para negociações de paz com o Irã



Segundo Vance, negociações bem-sucedidas significariam uma Teerã "permanentemente transformada", ou seja, sem ambições nucleares e sem mais financiar proxys que causaram "estragos" em todo o Oriente Médio. Nessas condições, o país persa poderia ser "bem-vindo de volta à economia mundial", acrescentou.

Também à Fox News, a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, frisou que Washington e Teerã têm uma "boa chance" de fazer um acordo. "Criamos uma situação tremendamente mais segura e protetora para nossa pátria aqui nos EUA. Pavimentamos o caminho para a desnuclearização do Irã", afirmou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter