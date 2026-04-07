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Guerra no Oriente Médio Vance diz que guerra com Irã será concluída em breve, com objetivos militares alcançados Vice-presidente adotou um tom cautelosamente otimista sobre a possibilidade de resolução

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta terça-feira (7) que a guerra com o Irã será concluída "muito em breve" e indicou que Washington ainda espera avanços diplomáticos até o prazo final imposto pelo presidente Donald Trump, às 21h (de Brasília). Em coletiva ao lado do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, Vance disse que "ainda haverá muita negociação" até o limite estabelecido.

Vance anunciou que os objetivos militares americanos no Irã já foram atingidos, e acrescentou que os EUA agora aguardam uma resposta de Teerã, "seja positiva ou negativa". O vice-presidente afirmou estar "confiante" de que o país persa dará uma resposta sobre a proposta dos Estados Unidos até as 21h de hoje.

O vice-presidente adotou um tom cautelosamente otimista sobre a possibilidade de resolução. "Tenho esperança de que se chegue a uma boa resolução com o Irã" e "esperamos que o Irã seja inteligente", disse. Ele ponderou, no entanto, que o país "não é um negociador ágil", embora Washington ainda acredite em um retorno dentro do prazo.

Vance também buscou moderar o discurso sobre o uso da força, ao afirmar que Trump "não quer causar dor intensa ao Irã, apesar de ter poder para isso". Em relação à ofensiva recente, destacou que os ataques à ilha de Kharg "não representam uma mudança de estratégia" americana, quando questionado sobre o motivo dos ataques.

As declarações ocorrem em meio à escalada retórica de Trump, que elevou a pressão sobre Teerã ao afirmar que "uma civilização inteira morrerá esta noite" caso não haja acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz até o horário limite estabelecido por ele.



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