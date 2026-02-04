A- A+

minerais críticos Vance: EUA buscam criar bloco comercial de minerais críticos com aliados, de olho em China De acordo com o vice-presidente dos EUA, a guerra comercial no último ano expôs o quanto a maioria dos países depende dos minerais críticos sobre os quais a China tem um domínio

A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, quer criar um bloco de comércio de minerais críticos com seus aliados que usará tarifas para manter pisos de preços e se defender contra a tática da China de inundar o mercado para minar qualquer potencial concorrente, disse o vice-presidente dos EUA, JD Vance.



Segundo ele, a guerra comercial no último ano expôs o quanto a maioria dos países depende dos minerais críticos sobre os quais a China tem um domínio.

"Queremos que os membros formem um bloco comercial entre aliados e parceiros, um que garanta o acesso americano ao poderio industrial americano, enquanto também expande a produção em toda a zona", afirmou.

Vance considerou que há uma oportunidade de autossuficiência em que os EUA nunca precisarão depender de "ninguém" além do próprio país, para os minerais críticos necessários para sustentar as indústrias e sustentar o crescimento.



Minerais críticos são necessários para tudo, desde motores a jato até smartphones. A China domina o mercado desses ingredientes cruciais para produtos de alta tecnologia.

