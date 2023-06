A- A+

Um ônibus pegou fogo após vândalos atearem fogos de artifícios no veículo, que circulava no bairro de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), testemunhas disseram que jovens arremessaram fogos de artifício na parte inferior do veículo, causando o incêndio, que ocorreu por volta das 21h do sábado (24).



O ônibus fazia a linha 160 - Gaibu/Barra de Jangada. O Corpo de Bombeiros informou que enviou duas viaturas ao local, sendo uma de combate a incêndio e uma de resgate.



O incêndio só foi totalmente combatido por volta das 23h. Segundo a corporação, o coletivo foi totalmente destruído. Ninguém ficou ferido.

O Grande Recife Consórcio de Transporte afirmou que está aguardando o resultado da perícia e mantendo contato com a Polícia Civil, que está investigando o caso.



A ocorrência foi registrada na 40ª Delegacia do Cabo de Santo Agostinho. Um inquérito policial foi instaurado para elucidar os fatos.

Veja também

Pernambuco Setor de queimados do HR registra 33 casos e 17 internações; maioria dos pacientes são adultos