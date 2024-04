Vândalos "surfam" e apedrejam ônibus em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife; veja vídeo

A- A+

Um grupo de jovens "surfou" em um ônibus que circulava no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e apedrejou o veículo. O caso aconteceu na noite desse sábado (6), na avenida Visconde de Jequitinhonha.

O veículo alvo dos vândalos é da empresa Borborema e fazia a linha 023 - TI Tancredo Neves/TI Aeroporto. Imagens que circulam nas redes sociais mostram três pessoas jogando pedras no coletivo.

Inicialmente, o vídeo mostra o grupo, com mais de dez pessoas, surfando em cima do ônibus, que estava parado na via, próximo ao cruzamento com a rua Ribeiro de Brito.

Depois, dois homens e duas mulheres desceram do coletivo, pegaram pedras que estavam no chão, arremessaram os objetos contra o veículo e fugiram em seguida. Não houve registro de vítimas.

Por meio de nota, a Borborema informou que, ao identificar que o grupo de jovens estava no teto do ônibus, o motorista estacionou o coletivo, "de forma a impedir a prática ilegal e extremamente perigosa".

"Ao descer do coletivo, o grupo vandalizou o veículo, arremessando pedras e quebrando janelas, e fugiu do local. O ônibus saiu de operação e teve que ser recolhido à garagem para reparos", disse a empresa.

A Borborema destacou, ainda, que o motorista e a empresa registrarão queixas junto ao Grande Recife Consórcio de Transporte e à polícia.

