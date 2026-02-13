Vanessa da Mata, Iza e Raphaela Santos: confira a programação do Marco Zero nesta sexta (13)
Festa começa mais cedo, com atrações a partir das 16h
A folia no Recife continua. Após o primeiro dia de festas, que reuniu grandes nomes da música pernambucana como João Gomes e Priscila Senna, o Carnaval é retomado no Marco Zero, no Bairro do Recife, principal polo da festa, nesta sexta-feira (13).
A festa começa mais cedo, às 16h, com o Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial. O público vai poder conferir diversos blocos e troças da capital pernambucana em uma programação tradicional do Carnaval na cidade.
A folia continua às 18h30, com apresentação de Maestro Spok. O show terá participação de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar.
A partir das 20h, o palco ficará pequeno para acompanhar a chegada da mato-grossense Vanessa da Mata. Logo em seguida, será a vez de Iza encantar o público e preparar a festa para o seu encerramento, que será comandado por Raphaela Santos. O show da 'Favorita' está marcado para às 0h.
Confira, abaixo, a programação do Carnaval do Recife:
SEXTA-FEIRA (13)
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial - Bloco Lírico Com Você no Coração, Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, Tribo Indígena Tapirapé, Clube Carnavalesco Misto Das Pás, Clube de Boneco Seu Malaquias, Grêmio Cultural e Arte Gigante do Samba, Maracatu Leão de Ouro, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Tribo Indígena Orubá, Troça Carnavalesca Mista Batutas de Água Fria, Urso Cangaçá de Água Fria.
18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar
20h - Vanessa da Mata
22h - Iza
0h - Raphaela Santos
SÁBADO (14)
16h - Recife Matriz de Cultura Popular - Desfile das Agremiações Vice-campeãs do Grupo especial - Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, Boi Fantástico, Tribo Indígena Carijós, Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista, Clube de Boneco Raíssa no Frevo, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Nação de Maracatu Encanto do Pina, Índio Tabajaras, Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, Urso da Tua Mãe
18h - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo convida Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo - Show apresentado em 2025 na estreia do Agente Secreto em Paris no festival Cinèma Paradiso Louvre. Inédito no Recife
19h30 - Bloco do Silva
21h - Liniker - Caju - Participação de Amaro Freitas e Priscila Senna
22h50 - Ludmilla
00h30 - Anderson Neiff
01h10 - Recife Capital do Brega
DOMINGO (15)
17h15 - Recife Matriz de Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba (Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Escola de Samba Pérola do Samba, Grêmio Recreativo e Arte Gigante do Samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho)
19h30 - Karynna Spinelli com Leyde do Banjo e Neris Rodrigues
21h - Mariene de Castro
22h50 - Pixote
00h40 - Sorriso Maroto
SEGUNDA-FEIRA (16)
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos: Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Flabelo Encantado, Bloco das Ilusões, Confete e Serpentina, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Bloco Eu Quero Mais, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Flor do Eucalipto, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.
20h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
21h30 - Nação Zumbi com participação de Devotos
23h15 - Seu Jorge
01h - Alok
TERÇA-FEIRA (17)
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)
19h - Nena Queiroga
20h30 - Geraldo Azevedo
22h - Elba Ramalho
0h - Alceu Valença
2h - Spok e Orquestrão