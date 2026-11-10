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PAPA NA AMÉRICA DO SUL "Vão e sejam santos!", diz o papa na segunda missa multitudinária na Argentina O papa, de 71 anos, faz uma viagem de 12 dias por Uruguai, Argentina e Peru menos de um mês após ser submetido a uma cirurgia para retirar um câncer de pulmão

"Vão e sejam santos!", pediu o papa Leão XIV aos argentinos, nesta terça-feira (10), em Córdoba, em sua segunda missa multitudinária no país, na qual exortou os fiéis a seguirem o exemplo de seus compatriotas, o Padre Brochero e Mama Antula.

O papa, de 71 anos, faz uma viagem de 12 dias por Uruguai, Argentina e Peru menos de um mês após ser submetido a uma cirurgia para retirar um câncer de pulmão.

Nos santos argentinos, ele destaca "a unidade entre paixão pelo Evangelho e compromisso na construção de uma pátria fraterna e solidária", disse Leão XIV em sua homilia para cerca de 650.000 pessoas no edifício de uma fábrica de aviões nesta província no centro da Argentina.

O chamado se estende, disse, à vida cotidiana, "na escola e na praça, na família e com os amigos, no campo e na cidade, na fazenda e no escritório. Vão e evangelizem!", acrescentou.

Na segunda-feira, cerca de 2,5 milhões de pessoas se reuniram em Buenos Aires na missa mais multitudinária de seu pontificado até agora.

Em seus três dias na Argentina, o pontífice desafiou em seus discursos as políticas do presidente ultraliberal Javier Milei, ao instar a aplicação de uma economia mais inclusiva, apoiar os sindicatos e conter os cortes de recursos que prejudicam a assistência aos pobres e às pessoas com deficiência.

Em Córdoba, cerca de 700 km a noroeste de Buenos Aires, centenas de milhares de pessoas passaram a noite no local em uma vigília à espera da missa.

Os fiéis, muitos das províncias do norte da Argentina, suportaram uma noite fria, enrolados em mantas e encolhidos em suas cadeiras dobráveis.

"Sentimos frio", disse, enrolada em um poncho, a vendedora de móveis Clara Juri, de 65 anos, que viajou oito horas de carro de Mendoza. Ela dormiu apenas uma hora. Seu desejo, afirmou, é que o papa "ensine os jovens a ser mais amorosos, mais respeitosos".

Walter Luna, de 46 anos, trabalha em uma fábrica automotiva da Stellantis em Córdoba, uma província com forte vocação industrial. Ele foi com sua família "compartilhar a fé, a esperança em família".

"Não estamos unidos no país", acrescentou. "Espero que o papa nos ajude a nos unirmos".

Laura Soda, de 49 anos, trabalhadora de manutenção em uma fábrica de aviões, acaba de liderar uma greve de vários dias por salários pagos a 60% e queda na atividade. "Há muita gente comendo no lixo porque tiraram os subsídios", disse à AFP.

Leão XIV chegou a Córdoba uma hora antes da missa e foi recebido no aeroporto da província por quase uma centena de pessoas, crianças em sua maioria. De bom humor, distribuiu apertos de mão, posou para fotos, recebeu presentes e concedeu bênçãos.

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