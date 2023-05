Vape: homem de 22 anos tem pulmão perfurado pelo uso excessivo de cigarro eletrônico, entenda

A- A+

Um técnico de enfermagem de 22 anos teve seu pulmão perfurado após o uso excessivo de vape. O caso aconteceu em abril, quando Jonathan Belcher foi internado às pressas no interior do estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

O jovem acordou uma manhã em sua casa com uma dor terrível atrás do ombro esquerdo, que só piorava a cada respiração curta. Aterrorizado, Belcher foi levado ao pronto-socorro do hospital, onde foi revelado que seu pulmão havia colapsado, ou pneumotórax, que leva ao vazamento de ar dos pulmões para a cavidade ao redor do órgão.

A condição é causada por uma bolha de ar rompida, ou 'bolha', que envia ar para o espaço ao redor do pulmão. Acredita-se que o vaping crônico pode levar à formação de bolhas nos pulmões, enquanto a forte inalação de um vape pode causar a ruptura de uma bolha existente.

O ar no espaço pleural aumentou a pressão no pulmão de forma que ele não pudesse se expandir tanto quanto normalmente durante a respiração normal. Os médicos atribuíram a lesão aos cigarros eletrônicos, que o jovem fazia uso desde os 17 anos. Segundo Belcher, ele vaporizava cerca de 20 cigarros por dia.

Para remediar o vazamento e aliviar a pressão no pulmão, os médicos inseriram um tubo torácico para drenar o ar do espaço entre os pulmões e a parede torácica. Normalmente, o problema se cura sozinho quando o pulmão é reinflado.

Mas o buraco no pulmão de Belcher exigiu cirurgia para reparar e parte do órgão teve que ser removido porque havia "morrido" no processo devido à restrição de oxigênio.

“Toda a experiência foi aterrorizante, dolorosa e tão ruim que nunca mais tocarei em um dispositivo que produza fumaça. Eu estava realmente olhando a morte de frente. Entendo perfeitamente que é muito difícil parar e, no final das contas, é viciante, mas depois da dor que passei, do trauma que ela criou e dos problemas que ela criou na minha vida desde então, o melhor conselho que eu poderia dar para tentar parar é pensar que isso vai acontecer com você”, disse o rapaz.

Os efeitos fisiológicos exatos dos cigarros eletrônicos ainda estão sendo examinados, mas as alegações de que o vaping é uma alternativa mais segura do que fumar cigarros tradicionais porque remove o alcatrão e a fumaça cancerígenas da equação estão cada vez mais em dúvida.

Jonathan recebeu alta em 9 de maio e afirma que o trauma do incidente foi pior do que a dor, já que agora ele frequentemente luta para dormir. Embora seus pulmões agora sejam capazes de funcionar por conta própria, Jonathan afirma que eles ficarão mais fracos pelo resto de sua vida.

