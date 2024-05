Vape: pesquisadores descobrem mais de 500 produtos químicos que podem ser tóxicos quando aquecidos

A- A+

Pesquisadores da Irlanda e do Japão descobriram que os produtos químicos presentes nos vaporizadores aromatizados podem ser altamente tóxicos quando aquecidos.

Segundo eles, há 505 produtos químicos perigosos, incluindo 127 que são extremamente tóxicos e 153 perigosos para a saúde, formados como resultado da vaporização.

O aroma líquido nos cigarros eletrônicos é aquecido a altas temperaturas, formando vapor que é então inalado.

A fonte original dos aromas vem da indústria alimentícia, onde são seguros, mas não foram projetados para serem aquecidos a altas temperaturas e inalados, sugere o estudo.

Os autores do estudo, Donal O'Shea, e Dan Wu, do Royal College of Surgeons da Irlanda, e Akihiro Kishimoto do 1 IBM Research Tokyo, Japão, escreveram: "Os aerossóis produzidos pela vaporização de cigarros eletrônicos contêm misturas não caracterizadas imensamente complexas de produtos de pirólise, cujas implicações para a saúde ainda não foram identificadas”.

Segundo especialistas, há cerca de 40.000 sabores diferentes no mercado mundial hoje. O estudo, apesar de não dar respostas definitivas sobre os riscos dos vapes aromatizados para a saúde humana, é um passo inicial útil para identificar sinais que poderiam levar a pesquisas mais aprofundadas sobre a degradação induzida pelo calor de produtos químicos usados em aromatizantes.

“Como a vaporização é um estresse novo e sem precedentes para o corpo humano, com a capacidade de gerar produtos de pirólise mais tóxicos que seus compostos originais, parece prudente limitar estritamente o número de entidades químicas nos aromas líquidos”, escreveram os autores.

Veja também

Rio Grande do Sul CMSE: Quatro usinas estão desligadas no RS e ONS adota medidas emergenciais no Estado