nicotina Vapes, sachês e cigarros: nicotina, em todas as formas, é altamente tóxica para o coração e os vasos Conclusão foi feita em relatório de consenso escrito por especialistas de quatro países e publicado no European Heart Journal

A nicotina é tóxica para o coração e os vasos sanguíneos, independentemente de ser consumida por meio de cigarro eletrônico, sachê, narguilé ou cigarro convencional, segundo um relatório de consenso de especialistas publicado no European Heart Journal. O estudo é o primeiro a considerar os malefícios de todos os produtos com nicotina, e não apenas do tabagismo.

Ainda segundo o relatório, três quartos dos jovens adultos que usam cigarros eletrônicos nunca fumaram antes. E destaca um crescimento expressivo no uso de cigarros eletrônicos, tabaco aquecido e sachês de nicotina entre adolescentes e jovens adultos.

Os autores do relatório apelam a medidas urgentes para conter o crescente número de adolescentes e jovens que se tornam viciados em nicotina, nomeadamente a proibição de sabores e da publicidade nas redes sociais e por influenciadores, bem como a tributação e regulamentação eficazes de todos os produtos de nicotina.

O estudo foi escrito por médicos da Alemanha, Itália, Estados Unidos e Reino Unido.

O documento escrito surge em um momento crítico de mudança regulatória, na sequência da revisão da Diretiva de Tributação do Tabaco da Comissão Europeia , que introduz, pela primeira vez, um imposto mínimo sobre líquidos para cigarros eletrônicos, tabaco aquecido e saquetas de nicotina.

As 7 principais conclusões que os especialistas chegaram, foram:

A nicotina é uma potente toxina cardiovascular, causando danos ao coração e aos vasos sanguíneos, independentemente da forma de administração.

Nenhum produto que contenha nicotina é seguro para os vasos sanguíneos ou para o coração. Isso inclui cigarros eletrônicos, tabaco aquecido, narguilés, charutos e sachês de nicotina para uso oral.

O vício entre os jovens está aumentando rapidamente, impulsionado por sabores, marketing nas redes sociais e brechas na regulamentação.

A exposição passiva à fumaça, aos vapores e às emissões do tabaco aquecido também causa danos vasculares.

Os cigarros eletrônicos e as bolsas de saguão não são ferramentas eficazes para parar de fumar, mas sim uma porta de entrada para o tabagismo e frequentemente levam ao uso duplo (juntamente com cigarros).

Doenças relacionadas ao tabagismo custam centenas de bilhões de euros em assistência médica e perdas de produtividade todos os anos.

Persistem lacunas nas políticas em toda a Europa, permitindo que novos produtos de nicotina evitem impostos, regras de embalagem e restrições ao uso público.

Os autores do relatório defendem que os sabores para todos os produtos de nicotina sejam proibidos; que seja colocado uma tributação sobre todos os produtos de nicotina proporcional ao teor de nicotina; que tenha uma embalagem neutra para todos os produtos de nicotina; além de criar leis mais abrangentes sobre ambientes internos e externos livres de fumo e aerossóis.

Os médicos também pedem controles mais rígidos de vendas online e proibições de publicidade em redes sociais, integração da prevenção do tabagismo nos cuidados cardiovasculares, além de planos nacionais de prevenção cardiovascular que abordam explicitamente a nicotina.

No entanto, os pesquisadores alertam que os efeitos a longo prazo dos produtos de tabaco mais recentes ainda não são conhecidos, sendo necessárias mais pesquisas para compreender completamente seus impactos.

Eles afirmaram ainda que muitas pessoas usam cigarros juntamente com outros produtos de nicotina, o que dificulta a identificação dos efeitos de cada produto individualmente.

“Nossos resultados mostram que a nicotina por si só, mesmo sem a infinidade de produtos tóxicos da combustão, alcatrão ou radicais livres presentes na fumaça do cigarro, causa danos cardiovasculares. "O próximo ataque cardíaco, o próximo AVC, a próxima morte cardiovascular, pode não ser causada por um cigarro, mas sim por um nicotina aromatizada, uma bolsa de nicotina ou um narguilé em um café. Se a Europa não agir agora, enfrentaremos a maior onda de dependência de nicotina desde a década de 1950”, afirmou o professor Thomas Münzel do Centro Médico Universitário de Mainz, um dos autores do relatório.

O professor Filippo Crea da Universidade Católica do Sagrado Coração, Roma, Itália,disse ainda que não se deve reduzir os fatores de risco tradicionais, como: hipertensão, diabetes, obesidade e tabagismo.

"Nosso conhecimento sobre o risco cardiovascular continua evoluindo. Os fatores de risco tradicionais são responsáveis por apenas cerca de metade das doenças cardiovasculares. A outra metade é explicada por fatores de risco emergentes, como poluição, depressão e infecções”, disse ele.

