A- A+

Vaquinha Vaquinha criada por mulher que mora com a mãe no McDonald's do Leblon alcança R$ 500 Segundo Bruna Muratori, dinheiro ajudará nos gastos com um apartamento, e também na formação dela como paramédica e advogada

Após anunciar nas redes sociais uma vaquinha online, Bruna Muratori, de 31 anos, já arrecadou 5% da meta estipulada para, segundo ela, conseguir custear moradia e formação profissional.

Desde o início do ano, ela mora com a mãe Susane Muratori, de 64, no McDonald's do Leblon, na Zona Sul do Rio.

O financiamento foi aberto no dia 3 de maio, com meta de R$ 10 mil e, até o momento, alcançou R$ 500. A vaquinha contou com a ajuda de 17 apoiadores.

Momento de vida

Na descrição da vaquinha, Bruna afirma que seu "momento de vida virou público", reforçando que perdeu a privacidade devido à publicação de matérias e reportagens "com mentiras e difamações sem autorização".

Ela explica que, ao contrário do que se acredita, ela é apenas cliente do McDonald's, e não moradora. O estabelecimento teria até oferecido uma vaga de emprego a ela, devido à fluência no inglês, que foi recusada.

Milícia planejava a execução de policiais para vingar morte de chefe de grupo paramilitar, diz investigação

"Por conta da repercussão, conheci pessoas maravilhosas e que realmente querem ajudar, o jogo virou. Criando essa vaquinha com ajuda de amigos, idealizo conquistar logo um apartamento, podendo ajudar em caução ou demais gastos", escreveu. Segundo Bruna, o dinheiro também a ajudaria na formação de paramédica e em Direito.

Veja também

Rio Grande do Sul Inmet: Chuva forte volta a atingir o Rio Grande do Sul na sexta-feira