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SAÚDE Varanda verde ajuda a melhorar a qualidade do ar em casa; conheça 5 plantas ideais Espécies populares melhoram conforto térmico, umidade e bem-estar

Plantas frequentemente associadas à ideia de “limpar o ar” em varandas urbanas oferecem benefícios reais ao ambiente, mas não têm impacto significativo na remoção de poluentes. A noção de purificação do ar, embora seja mais uma metáfora do que um efeito mensurável em condições reais, se dá por conta do conforto que essas plantas promovem no ambiente.

Ainda assim, algumas espécies contribuem ao regular a umidade, favorecer a circulação do ar, reduzir a temperatura de superfícies e criar microclimas mais frescos.

Entre as opções mais comuns estão:

Jiboia

Resistente e adaptada à luz indireta, pode funcionar como “cortina verde”, reduzindo a incidência solar e aumentando a sensação de frescor.

Espada-de-são-jorge

Tolera seca, vento e pouca manutenção. Realiza trocas gasosas também à noite, mas tem efeito limitado na qualidade do ar; ocupa pouco espaço.

Lírio-da-paz

Mais delicado, exige rega regular e boa luminosidade. Destaca-se pela estética e pela contribuição para a umidade do ambiente.

Hera-inglesa

De crescimento vigoroso, cobre grades e muros, cria sombra e ajuda a reduzir a temperatura de superfícies; pode reter partículas dependendo das condições.

Ficus benjamina

De maior porte, exige mais espaço e luz, mas cria sensação de refúgio verde e pode reduzir a percepção de ruído.

O conceito de plantas que “purificam o ar” ganhou força a partir de estudos laboratoriais e foi amplificado nas redes sociais, mas não se reproduz com a mesma eficácia em ambientes reais.

Especialistas destacam que plantas não substituem ventilação adequada nem eliminam poluentes de forma relevante.

Mesmo assim, os benefícios concretos são diversos: controle de umidade, sombreamento, redução de calor e melhora estética. Há ainda impacto psicológico, com aumento da sensação de bem-estar.

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