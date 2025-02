Várias explosões em ônibus em Israel e polícia suspeita de "atentado"

A- A+

Várias explosões em ônibus foram registradas nesta quinta-feira (20) na cidade de Bat Yam, no centro de Israel, e a polícia, que indicou que não há feridos, investiga o incidente como um "possível atentado terrorista".

Após as detonações, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ordenou "intensificar" as operações militares na Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967.

"Instruí as IDF [forças armadas] a intensificarem as operações para impedir o terrorismo no campo de refugiados de Tulkarem e em todos os campos de refugiados na Judeia e Samaria", declarou Katz em comunicado, usando um termo empregado em Israel para se referir à Cisjordânia.

A polícia reportou várias "explosões em vários ônibus em diferentes locais de Bat Yam". Segundo informações preliminares, trata-se de um "possível atentado terrorista", acrescentou.

A mídia israelense informou que os ônibus estavam estacionados e vazios no momento das explosões.

"As unidades antibombas da polícia estão buscando outros objetos suspeitos. Pedimos às pessoas que evitem essas áreas e permaneçam alertas diante qualquer objeto suspeito", alertou a corporação.

Um porta-voz da polícia indicou que três artefatos tinham explodido e que outros dois estavam sendo desativados.

Tzvika Brot, prefeito de Bat Yam, declarou em um vídeo que as explosões aconteceram em dois ônibus em dois estacionamentos diferentes.

"Não houve feridos nesses incidentes", declarou o prefeito, acrescentando que as causas das explosões ainda não estão claras.

Imagens exibidas por algumas emissoras israelenses mostram um ônibus completamente queimado, enquanto o outro estava em chamas.

Os meios de comunicação israelenses afirmaram que foi pedido aos motoristas de ônibus de todo o país que parem e inspecionem os seus veículos, em busca de outros possíveis artefatos explosivos.

