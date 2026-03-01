Dom, 01 de Março

Várias explosões fortes sacodem Teerã

Pelo menos três detonações atingiram a capital iraniana por volta das 20h30, hora local (14h00 em Brasília)

Uma coluna de fumaça se eleva após um ataque com míssil a um prédio em TeerãUma coluna de fumaça se eleva após um ataque com míssil a um prédio em Teerã - Foto: Atta Kenare/AFP

Uma série de fortes explosões, cuja origem não é clara, atingiu a cidade de Teerã na noite deste domingo (1º), reportaram jornalistas da AFP, no segundo dia de ataques israelenses e americanos contra o Irã.

Pelo menos três detonações atingiram a capital iraniana por volta das 20h30, hora local (14h00 em Brasília), e fizeram tremer as janelas do apartamento de um jornalista da AFP. A agência de notícias Isna informou sobre "várias" explosões no leste e no nordeste de Teerã.

• Exército de Israel anuncia mobilização de 100 mil reservistas em ofensiva contra o Irã

• Irã multiplica ataques no Golfo após jurar vingança pela morte de Khamenei

• Guarda Revolucionária do Irã diz ter atingido porta-aviões USS Abraham Lincoln, dos EUA

