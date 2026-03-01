A- A+

ataques Várias explosões fortes sacodem Teerã Pelo menos três detonações atingiram a capital iraniana por volta das 20h30, hora local (14h00 em Brasília)

Uma série de fortes explosões, cuja origem não é clara, atingiu a cidade de Teerã na noite deste domingo (1º), reportaram jornalistas da AFP, no segundo dia de ataques israelenses e americanos contra o Irã.

Pelo menos três detonações atingiram a capital iraniana por volta das 20h30, hora local (14h00 em Brasília), e fizeram tremer as janelas do apartamento de um jornalista da AFP. A agência de notícias Isna informou sobre "várias" explosões no leste e no nordeste de Teerã.

