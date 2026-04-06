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Guerra no Oriente Médio Várias explosões no maior complexo de gás do Irã Complexo é uma área essencial do setor energético iraniano

Várias explosões foram ouvidas nesta segunda-feira (6) no maior complexo de gás do Irã, no sul do país, informaram as agências de notícias Fars e Irna.

As explosões aconteceram no complexo petroquímico South Pars, em Asaluyeh, onde Israel anunciou que executou ataques nesta segunda-feira.

O complexo é uma área essencial para o setor energético iraniano, fundamental para a exploração do campo do Pará Sul, a maior reserva de gás conhecida do mundo, que se estende entre o Irã e o Catar.

“O Exército israelense bombardeou com força o maior complexo petroquímico do Irã, localizado em Asaluyeh, um alvo-chave que responde por quase metade da produção petroquímica do país”, declarou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em uma mensagem em vídeo.

Segundo a empresa petroquímica iraniana, mencionado pela agência de notícias Irna, a situação está "sob controle".

"O incêndio foi controlado. A situação está atualmente sob controle e os aspectos técnicos, assim como a magnitude dos danos, estão sendo investigados", informou a Irna, que não relatou vítimas.

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