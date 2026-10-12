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Mundo Várias explosões sacodem Riade, na Arábia Saudita coalizão militar liderada pela Arábia Saudita contra os houthis informou ter interceptado um míssil balístico disparado pelo movimento pró-Irã contra a capital saudita

rVárias explosões sacudiram Riade na noite desta segunda-feira (12), instantes depois do envio de mensagens de texto para os celulares dos moradores advertindo para uma ameaça aérea.

"A zona encontra-se sob uma forte ameaça aérea hostil. Por favor, mantenham a calma, permaneçam no interior ou em um lugar seguro, longe de janelas e portas", dizia a mensagem.

Logo após o anúncio, a coalizão militar liderada pela Arábia Saudita contra os houthis informou ter interceptado um míssil balístico disparado pelo movimento pró-Irã contra a capital saudita.

"Interceptação e destruição de um míssil balístico lançado pela milícia terrorista houthi em direção a Riade", escreveu no X o general Turki al Malki, porta-voz da coalizão.

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