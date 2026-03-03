Ter, 03 de Março

ATAQUE

Várias explosões são ouvidas em Jerusalém

O Exército de Israel relatou o lançamento de novos mísseis a partir do Irã

Foto: Hazem Bader / AFP

Várias explosões foram ouvidas em Jerusalém nesta terça-feira (3), segundo jornalistas da AFP, depois que o Exército de Israel relatou o lançamento de novos mísseis a partir do Irã.

"O Exército israelense detectou que, há pouco tempo, mísseis foram lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão em operação para interceptar a ameaça", afirma uma nota militar.

• Ministro israelense anuncia que Exército "tomará o controle" de novas posições no Líbano

• Exército israelense anuncia "ataques simultâneos" em Teerã e Beirute

• Israel anuncia reabertura de posto na fronteira com a Faixa de Gaza

 

