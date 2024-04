Várias pessoas atingidas por avalanche no sul da Suíça

Várias pessoas foram arrastadas nesta segunda-feira (1°) por uma avalanche em Zermatt, uma das principais estações de esqui e alpinismo da Suíça, indicou a polícia do cantão de Valais na rede social X.

Pouco depois das 14h desta segunda-feira, "uma avalanche se formou em um setor fora da pista em Riffelberg (Zermatt). Várias pessoas foram arrastadas. Buscas estão em andamento. Há informações", escreveu a polícia.

- Deadly Avalanche Strikes Swiss Village of Zermatt:



A mountain avalanche has claimed several lives in Switzerland's renowned resort village of Zermatt, situated near the Italian border.



The avalanche was triggered by heavy snowfall and hurricane-force winds that have… pic.twitter.com/CCYfObFloU