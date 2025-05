A- A+

ATENTADO 'Várias pessoas' mortas em ataque a tiros perto de Kiev, informa a polícia As autoridades não mencionaram, no entanto, sobre a possível motivação da investida

"Várias pessoas" morreram em um ataque a tiros na região de Kiev nesta quinta-feira (8), disse a polícia, que procura pelo suspeito.

"A polícia regional de Kiev analisa as circunstâncias de um ataque a tiros no distrito de Bucha, no qual várias pessoas morreram", disse a polícia em um comunicado, acrescentando que "uma operação especial está em andamento para capturar o agressor".



A polícia não deu informações sobre a motivação e não mencionou nenhuma conexão com a invasão russa que começou em 2022.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, o ataque ocorreu na vila de Sofiivska Borshchagivka, perto dos distritos ocidentais de Kiev, a capital.

Veja também