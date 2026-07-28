A- A+

Tragédia Várias pessoas presas em shopping após terremoto no Japão Polícia informou um pouco antes que havia recebido relatos sobre algo que soou como uma explosão no Aeon Mall, na cidade de Kumamoto, sem mencionar danos ou vítimas

"Várias pessoas" ficaram presas nesta terça-feira (28) em um shopping afetado por um forte terremoto no sudoeste do Japão, informou o canal de televisão NHK.

A polícia informou um pouco antes que havia recebido relatos sobre algo que soou como uma explosão no Aeon Mall, na cidade de Kumamoto, sem mencionar danos ou vítimas.

Veja também