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Tragédia

Várias pessoas presas em shopping após terremoto no Japão

Polícia informou um pouco antes que havia recebido relatos sobre algo que soou como uma explosão no Aeon Mall, na cidade de Kumamoto, sem mencionar danos ou vítimas

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Repórteres acompanham as notícias sobre um grande terremoto e a possibilidade de um tsunami de um metro no sul do Japão, em um escritório em Tóquio, em 28 de julho de 2026Repórteres acompanham as notícias sobre um grande terremoto e a possibilidade de um tsunami de um metro no sul do Japão, em um escritório em Tóquio, em 28 de julho de 2026 - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

"Várias pessoas" ficaram presas nesta terça-feira (28) em um shopping afetado por um forte terremoto no sudoeste do Japão, informou o canal de televisão NHK.

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A polícia informou um pouco antes que havia recebido relatos sobre algo que soou como uma explosão no Aeon Mall, na cidade de Kumamoto, sem mencionar danos ou vítimas.

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