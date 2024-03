Várias pessoas são feitas reféns em cidade da Holanda, diz polícia; equipe antibomba é acionada

A- A+

Leia também

• Cônsul-Geral da China quer fortalecer amizade entre País asiático e Nordeste brasileiro

• França pede ajuda a 46 países com segurança para a Olimpíada de Paris; veja quais nações irão ajudar

• Trafigura se declara culpada por suborno no Brasil e pagará multa de US$127 milhões nos EUA

Várias pessoas são feitas reféns neste sábado numa cidade no centro da Holanda, disse a polícia local. Um cordão policial foi estabelecido em torno do café Petticoat, e moradores de cerca de 150 casas foram evacuados, segundo as autoridades. O centro do município foi fechado.



"Há uma situação com reféns envolvendo várias pessoas num edifício no centro" da cidade de Ede, informou a polícia num comunicado publicado na rede social X.



Não se sabe quantas vítimas estão retidas. Mas, segundo a mídia local, entre quatro ou cinco pessoas foram feitas reféns. Por volta de 7h25 (horário de Brasília), três pessoas foram liberadas e deixaram o local. Elas vestiam uniformes do estabelecimento. A ocorrência segue andamento.





Hostage-taking in the Netherlands



In the town of Ede, an unidentified man has taken five hostages in a cafe and has been holding them for five hours.



The masked man claims to have a bag full of bombs. Police have deployed bomb squads, and residents of nearby houses have… pic.twitter.com/V1XsZtyrhv — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2024

Um homem teria entrado no estabelecimento, na hora do fechamento, com armas e explosivos e ameaçado explodir o local, de acordo com o jornal holandês De Telegraaf.

O dono do café Petticoat disse ao jornal que seus funcionários foram feitos reféns. Segundo o proprietário, não houve conflito anterior com terceiros.

As autoridades orientaram os moradores da região a ficarem em casa e não saíram para observar o andamento do caso. De acordo com as autoridades, não há indícios, até o momento, que o sequestro tenha motivação terrorista.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram agentes fortemente armados nos arredores do local da ocorrência. Homens do Corpo de Bombeiros, da polícia e da tropa de choque "foram mobilizados em massa", descreveu o jornal holandês De Telegraaf.

A Câmara Municipal indicou em seu site que o centro da cidade estava fechado e que a tropa de choque e os esquadrões antibomba foram destacados para a área.

Veja também

mundo Polícia prende suspeito que fez reféns em café da Holanda