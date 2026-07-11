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Internacional

Várias regiões da Rússia estimulam teletrabalho por falta de combustível

As autoridades também recomendam que os habitantes limitem o uso de seus veículos particulares, medida que permanecerá em vigor até o fim do regime de alerta reforçado

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Carros formam fila para abastecerCarros formam fila para abastecer - Foto: Igor Ivanko / AFP

Algumas regiões da Rússia passaram a incentivar o trabalho de casa devido à escassez de combustível, provocada pelos ataques ucranianos contra a infraestrutura de hidrocarbonetos do país.

O governo regional de Novosibirsk, importante centro econômico e industrial da Sibéria, recomendou que as empresas permitam o trabalho remoto e reduzam o consumo de combustível, segundo um decreto de 8 de julho, mas publicado na sexta-feira pela imprensa russa.

As autoridades também recomendam que os habitantes limitem o uso de seus veículos particulares, medida que permanecerá em vigor até o fim do regime de alerta reforçado.

No início da semana, drones ucranianos atacaram uma das maiores refinarias da Rússia, situada na região vizinha de Omsk.

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Kiev intensificou nos últimos meses os ataques contra refinarias e depósitos de petróleo, com o objetivo declarado de reduzir uma das principais fontes de financiamento da ofensiva russa, iniciada em fevereiro de 2022.

Segundo um levantamento da AFP, baseado em declarações de autoridades locais e na imprensa local, quase 90% das regiões russas registram racionamento ou escassez de combustível desde o mês de junho.

Na região de Tomsk, vizinha de Novosibirsk, o governo também incentiva o teletrabalho e pediu aos funcionários públicos que priorizem as reuniões online e limitem os deslocamentos por motivos de trabalho, informou a agência estatal RIA Novosti.

No fim de junho, Ruslan Bolotov, prefeito de Irkutsk, na Sibéria central, também pediu às empresas locais que considerassem implantar o teletrabalho, segundo o serviço de imprensa do município.

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