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Internacional Várias regiões da Rússia estimulam teletrabalho por falta de combustível As autoridades também recomendam que os habitantes limitem o uso de seus veículos particulares, medida que permanecerá em vigor até o fim do regime de alerta reforçado

Algumas regiões da Rússia passaram a incentivar o trabalho de casa devido à escassez de combustível, provocada pelos ataques ucranianos contra a infraestrutura de hidrocarbonetos do país.

O governo regional de Novosibirsk, importante centro econômico e industrial da Sibéria, recomendou que as empresas permitam o trabalho remoto e reduzam o consumo de combustível, segundo um decreto de 8 de julho, mas publicado na sexta-feira pela imprensa russa.

As autoridades também recomendam que os habitantes limitem o uso de seus veículos particulares, medida que permanecerá em vigor até o fim do regime de alerta reforçado.

No início da semana, drones ucranianos atacaram uma das maiores refinarias da Rússia, situada na região vizinha de Omsk.

Kiev intensificou nos últimos meses os ataques contra refinarias e depósitos de petróleo, com o objetivo declarado de reduzir uma das principais fontes de financiamento da ofensiva russa, iniciada em fevereiro de 2022.

Segundo um levantamento da AFP, baseado em declarações de autoridades locais e na imprensa local, quase 90% das regiões russas registram racionamento ou escassez de combustível desde o mês de junho.

Na região de Tomsk, vizinha de Novosibirsk, o governo também incentiva o teletrabalho e pediu aos funcionários públicos que priorizem as reuniões online e limitem os deslocamentos por motivos de trabalho, informou a agência estatal RIA Novosti.

No fim de junho, Ruslan Bolotov, prefeito de Irkutsk, na Sibéria central, também pediu às empresas locais que considerassem implantar o teletrabalho, segundo o serviço de imprensa do município.

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