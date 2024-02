Varíola do Alasca: o que é a doença, que causou a 1ª morte nos EUA?

A- A+

Um homem do Alasca morreu no mês passado de "Alaskapox", um vírus raro que ocorre principalmente em pequenos mamíferos e pode causar lesões na pele, segundo autoridades de saúde estaduais americanas.

A "Alaskapox" foi identificada pela primeira vez em 2015 em uma mulher que morava perto de Fairbanks, Alasca, e houve um total de sete casos do vírus relatados à Seção de Epidemiologia do Alasca. Até o mês passado, ninguém havia sido hospitalizado ou morrido de 'Alaskapox', que também pode causar inchaço dos gânglios linfáticos e dor muscular ou articular, disseram autoridades de epidemiologia do Alasca na sexta-feira.

Das sete pessoas que tiveram a doença, seis moravam no Distrito de Estrela do Norte de Fairbanks, onde ratos de cauda vermelha foram encontrados com o vírus, de acordo com o Departamento de Saúde do Alasca. 'Alaskapox' não foi encontrado para se espalhar entre humanos.

A médica Julia Rogers, epidemiologista dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, disse em uma entrevista na terça-feira que os sintomas da infecção por 'Alaskapox' eram geralmente leves.

"Pode ter havido casos no passado que simplesmente não identificamos por causa disso", disse a doutora Rogers, acrescentando que é possível que os casos registrados possam aumentar à medida que mais médicos aprendam a identificá-lo.

A Seção de Epidemiologia do Alasca, que não divulgou o nome do homem que morreu do vírus, disse em um comunicado que ele era "um homem idoso da Península de Kenai com histórico de imunossupressão induzida por drogas".

Autoridades de saúde do Alasca disseram que ainda não estava claro como o homem havia contraído o vírus. O homem vivia sozinho em uma área florestada, não havia viajado recentemente nem teve contato próximo com alguém que tivesse viajado recentemente, de acordo com o Departamento de Saúde do estado.

O homem disse aos médicos que estava cuidando de um gato vadio em sua casa e que o gato muitas vezes o arranhava, incluindo uma vez perto de sua axila direita, cerca de um mês antes de perceber que uma pápula vermelha havia se formado lá em setembro de 2023, disseram autoridades de saúde do Alasca. O gato foi posteriormente testado para outros vírus orthopox, e todos os testes foram negativos, de acordo com o Departamento de Saúde. Ainda assim, autoridades de saúde disseram que era possível que o gato vadio pudesse ter sido a fonte do vírus.

A especialista Rogers disse que era possível que as garras do gato vadio estivessem carregando o vírus devido a arranhaduras em outros roedores.

"Mas não podemos afirmar com certeza como ocorreu o modo específico de transmissão com este paciente ou com os pacientes anteriores", disse Rogers.

Joe McLaughlin, epidemiologista estadual do Alasca e chefe da Seção de Epidemiologia do Alasca, disse em entrevista que todos os pacientes que tiveram ''Alaskapox' tiveram um gato ou um cachorro, e que autoridades de saúde estão trabalhando para determinar qual papel os animais de estimação domésticos podem desempenhar na disseminação do vírus.

"Porque 'Alaskapox' é raro, nossa mensagem número um é que os habitantes do Alasca não devem ficar excessivamente preocupados com esse vírus", disse McLaughlin, "mas sim estar mais cientes dele."

Nas seis semanas após o homem perceber a lesão, ele foi ao médico de atenção primária e à sala de emergência local várias vezes por causa da lesão, de acordo com o Departamento de Saúde. Ele foi prescrito várias rodadas de antibióticos, que não ajudaram, disseram autoridades de saúde.

O homem foi hospitalizado em 17 de novembro porque a lesão havia afetado sua capacidade de mover o braço, e posteriormente foi transferido para um hospital nas proximidades de Anchorage, disseram autoridades de saúde. Enquanto estava hospitalizado lá, o homem disse estar sentindo uma "dor ardente", e foram encontradas quatro lesões semelhantes à varíola em todo o corpo, disseram autoridades de saúde.

Depois de uma série de testes, autoridades de saúde disseram que os médicos conseguiram descartar varíola, mpox e outros vírus. Uma prova da lesão do homem foi então enviada para os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que descobriram que era consistente com outros casos de 'Alaskapox', segundo autoridades de saúde.

Enquanto estava hospitalizado, autoridades de saúde disseram que ele começou a desenvolver feridas que demoravam a cicatrizar, desnutrição, insuficiência renal aguda e insuficiência respiratória. Ele morreu no final de janeiro.

O médico McLaughlin disse que, como pessoas imunocomprometidas têm experimentado sintomas piores com outros vírus orthopox, é importante que os médicos no Alasca façam um diagnóstico de Alaskapox precocemente.

Veja também

Ciência Por que algumas pessoas sobrevivem a um raio na cabeça? Estudo explica