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Vários ataques a tiros deixam um morto e cinco feridos em Israel

Polícia informou ter localizado um veículo supostamente envolvido nos ataques e matou um suspeito perto da cidade de Kokhav Yair

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Polícia encontrou veículo que pode estar envolvido nos ataques em Israel Polícia encontrou veículo que pode estar envolvido nos ataques em Israel  - Foto: Jack Guez/AFP

Ao menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em vários ataques a tiros em Israel neste domingo (7), informaram as autoridades. Um dos atiradores foi morto.

O serviço de emergência israelense Magen David Adom confirmou que um homem com cerca de 35 anos morreu com ferimentos a tiro.

O MDA confirmou que um homem de cerca de 35 anos morreu com ferimentos a tiro e que "evacuou cinco feridos, entre eles dois em estado grave e três em estado moderado".

Após enviar vários agentes para um posto de gasolina em Kokhav Yair, a polícia disse ter matado o atirador, na faixa dos 20 anos, e que localizou um veículo que teria sido usado durante o ataque.

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Posteriormente, deteve um cúmplice, não identificado, que durante sua prisão "tentou atacar os agentes com uma garrafa de vidro", segundo um comunicado.

O comandante-em-chefe da polícia, Danny Levy, disse a jornalistas em Tzur Yitzhak que o atirador era um árabe-israelense conhecido pela polícia e originário da cidade de Tayibe, a poucos quilômetros dali.

"Se o tivessem capturado, teria pedido que o executassem", disse, ao lado do chefe da polícia, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, da extrema-direita.

A declaração foi uma alusão a uma lei israelense aprovada recentemente, que impõe a pena de morte a palestinos condenados por acusações de terrorismo em ataques mortais contra israelenses.

Ben Gvir afirmou que esta lei se aplica "também aos árabes-israelenses".

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