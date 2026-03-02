A- A+

MUNDO Defesa aérea do Kuwait derruba aviões americanos por engano Todos os tripulantes sobreviveram, confirma porta-voz do Ministério da Defesa

Defesas aéreas do Kuwait derrubaram por engano três aeronaves dos Estados Unidos, cuja embaixada no país emitia uma coluna de fumaça nesta segunda-feira (2).

Desde o início da ofensiva conjunta dos EUA e de Israel contra o Irã, Teerã tem respondido com uma série de mísseis e drones contra os países do Golfo, muitos deles aliados de Washington.

Três caças F-15E Strike Eagle americanos foram derrubados por engano pelas defesas aéreas do Kuwait na noite de domingo, informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

"Os caças da Força Aérea dos EUA foram derrubados por engano pelas defesas aéreas do Kuwait", declarou o Centcom, acrescentando que as tripulações ejetaram em segurança.

"O Kuwait reconhece o incidente e agradece os esforços das forças de defesa do Kuwait e seu apoio nesta operação em andamento", acrescentou.

Anteriormente, as autoridades locais haviam relatado a queda de vários caças americanos no país.

Em relação à embaixada, um jornalista da AFP observou uma densa coluna de fumaça preta subindo acima do prédio nesta manhã.

A embaixada não confirmou se o prédio foi atingido, mas emitiu um comunicado pedindo às pessoas que "não fossem" à missão diplomática devido a uma "ameaça persistente de ataques com mísseis e drones".

Os funcionários da embaixada estão "confinados no local", acrescentou.

Três testemunhas também viram fumaça subindo acima de uma usina elétrica no norte do país.

A Companhia Nacional de Petróleo do Kuwait (KNPC) informou que destroços caíram sobre a refinaria de Mina Al Ahmadi, uma das maiores do país, ferindo dois trabalhadores.

Dana Abbas, uma engenheira que mora na cidade do Kuwait, disse à AFP que estava preocupada e correu para estocar suprimentos essenciais.

Desde sábado, cinco pessoas morreram no Golfo, todas estrangeiras: uma no Kuwait, três nos Emirados Árabes Unidos e uma no Bahrein.

Na manhã desta segunda-feira, novas explosões foram ouvidas em Dubai, Abu Dhabi, Doha e Manama.

Os ataques iranianos, que atingiram bases militares, infraestrutura civil, prédios residenciais, hotéis, aeroportos e portos, abalaram uma região há muito considerada um refúgio de paz e segurança no Oriente Médio.

