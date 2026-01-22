A- A+

DESMORONAMENTO Vários desaparecidos após deslizamento de terra na Nova Zelândia A lama soterrou um setor de chuveiros em um acampamento aos pés do vulcão extinto Monte Maunganui

Várias pessoas estavam desaparecidas nesta quinta-feira(22), após um deslizamento de terra atingir um acampamento no norte da Nova Zelândia, região atingida por fortes chuvas, informaram a polícia e equipes de resgate.

A lama soterrou um setor de chuveiros em um acampamento aos pés do vulcão extinto Monte Maunganui, como mostram vídeos e fotos divulgados pela mídia local.

Os serviços de emergência disseram ter ouvido vozes sob os escombros.

"Enquanto o solo continuar se movendo, eles estarão em missão de resgate", disse o delegado adjunto de polícia Tim Anderson a repórteres.

"Não posso dar números. O que posso dizer é que é um número pequeno", acrescentou.

O deslizamento de terra alcançou vários trailers e os banheiros do acampamento, localizado na Ilha Norte, em uma área atingida por fortes chuvas.

Pessoas no local tentaram cavar entre os escombros e ouviram vozes, relatou o comandante do Corpo de Bombeiros, William Pike.

"Nossa primeira equipe de bombeiros chegou e também ouviu", afirmou.

No entanto, os socorristas tiveram que evacuar todos os presentes devido ao risco de novos deslizamentos de terra.

Veja também