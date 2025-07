A- A+

MUNDO Vários desaparecidos encontrados após naufrágio de barco na Indonésia A embarcação navegava pelas ilhas Mentawai, com 18 pessoas a bordo

Quase todas as pessoas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação em frente à ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, foram resgatadas, informaram nesta terça-feira (15) as autoridades.

Alguns sobreviventes conseguiram se agarrar aos destroços da embarcação após o naufrágio, que aconteceu por volta das 11h00 (1h00 em Brasília), quando o barco navegava pelas ilhas Mentawai, com 18 pessoas a bordo.

As autoridades relataram que 11 pessoas estavam desaparecidas e os socorristas informaram que 10 foram encontradas. As buscas prosseguem.

"Está confirmado que há 17 pessoas sãs e salvas", declarou à AFP Rudi, diretor da agência de busca e resgate de Mentawai, que, como muitas pessoas na Indonésia, utiliza apenas um nome. "Ainda estamos confirmando o paradeiro de uma pessoa".

Rudi explicou que o naufrágio foi provocado pelas ondas fortes, segundo o depoimento de um dos tripulantes.

Os acidentes marítimos são comuns neste país do sudeste asiático, formado por cerca de 17 mil ilhas, em parte devido a normas frouxas de segurança e ao mau tempo.

Em 3 de julho, uma balsa afundou em frente à popular ilha turística de Bali, o que causou a morte de pelo menos 18 pessoas.

Em 2018, mais de 150 passageiros se afogaram quando uma embarcação afundou em um dos lagos mais profundos do mundo, também em Sumatra.

