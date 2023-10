Vários países retiram seus cidadãos da guerra entre Israel e Gaza

A- A+

Milhares de estrangeiros estão bloqueados em Israel e nos territórios palestinos desde que eclodiu a guerra entre o grupo islâmico Hamas e Israel, no último sábado (7), um conflito que deixou milhares de mortos até o momento.

Alguns países iniciaram operações de repatriação, e outros já anunciaram planos para retirar seus cidadãos.

Confira abaixo um panorama da situação atual dessas operações, de acordo com os últimos comunicados oficiais:

Brasil

O governo brasileiro anunciou que mobilizará pelo menos seis aviões para repatriar seus cidadãos que quiserem deixar Israel e os territórios palestinos. O primeiro voo, procedente de Tel Aviv, aterrissou nesta quarta-feira (11), em Brasília, com 211 passageiros a bordo.

Cerca de 14.000 brasileiros residem em Israel, e em torno de 6.000, nos territórios palestinos. Alguns já fizeram essa viagem de volta em voos comerciais.

Argentina

A Argentina, país onde existe uma grande comunidade judaica, iniciou na terça-feira a operação "Retorno Seguro" para trazer de Israel mais de 1.200 cidadãos que solicitaram um lugar em um avião militar que chegou a Tel Aviv.

Canadá

O governo do Canadá organizou voos que decolarão de Tel Aviv com a ajuda da Força Aérea nos próximos dias.

Chile

A Força Aérea Chilena anunciou nesta quarta-feira que fez "com sucesso" um segundo voo, de Tel Aviv, depois de uma primeira viagem que levou para Atenas, na Grécia, chilenos retidos nessa região.

Coreia do Sul

Um avião da Korean Air aterrissou na madrugada desta quarta-feira no aeroporto de Incheon, nos arredores de Seul, com 192 pessoas repatriadas de Tel Aviv.

Cerca de 30 sul-coreanos serão retirados durante a semana em voos regulares, e outros 27 cidadãos, que estavam em uma peregrinação em Israel, sairão por terra pela fronteira com a Jordânia.

Dinamarca

O governo anunciou que vai retirar, "nos próximos dias", os cidadãos dinamarqueses que estiverem em Israel e nos territórios palestinianos. Quase 1.200 dinamarqueses estão registrados em Israel, e 90, nos territórios palestinos.

Um segundo voo de repatriação chegou nesta quarta-feira a Tel Aviv.

França

O governo anunciou ontem que organizará um voo especial da Air France na quinta-feira para repatriar franceses que não puderam regressar para o seu país, devido ao cancelamento de viagens comerciais.

México

O governo anunciou na terça-feira que iniciou a primeira retirada de cidadãos mexicanos de Tel Aviv em um avião da Secretaria da Defesa Nacional e disse que, "nas próximas horas", continuará com a repatriação.

Nigéria

A Nigéria já repatriou 310 cidadãos que se encontravam na Jordânia depois de saírem de Israel por via terrestre. Esses nigerianos viajavam em uma peregrinação cristã de Belém a Nazaré.

Portugal

Portugal retirou e enviou, nesta quarta-feira, de Israel para o Chipre, um avião militar com 160 estrangeiros. Esse é o terceiro voo organizado pelas autoridades portuguesas, depois de um primeiro avião que aterrissou no aeroporto cipriota de Larnaca na noite de terça-feira, e outro, mais cedo nesta quarta-feira.

Suécia

A Suécia organizou uma retirada aérea dos seus cidadãos que estão em Israel e nos territórios palestinos, mas não divulgou a data desse voo. Cerca de 3.000 pessoas que têm vínculos com a Suécia vivem em Israel, e cerca de 800, nos territórios palestinos.

Suíça

Um voo especial da companhia Swiss repatriou ontem cerca de 220 cidadãos suíços.

Um segundo avião fará uma viagem especial de ida e volta entre Zurique e Tel Aviv, com capacidade para 215 passageiros.

Quase 28 mil suíços e suas famílias estão registrados como residentes em Israel e nos territórios palestinos ocupados.

Uruguai

O Ministério da Defesa e das Relações Exteriores anunciou na terça-feira que um avião Hércules da Força Aérea viajará para Israel para repatriar uruguaios.

