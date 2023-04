Varsóvia e Kiev chegam a acordo sobre grãos ucranianos

A- A+

Polônia e Ucrânia chegaram a um acordo para a reativação do trânsito de grãos ucranianos, suspenso desde sábado (15), informou o ministro polonês da Agricultura, Robert Telus, nesta terça-feira (19).

"Conseguimos implementar mecanismos, pelos quais nem uma tonelada de trigo sequer ficará na Polônia. As mercadorias transitarão pela Polônia", a caminho de outros mercados, declarou o ministro Telus, ao fim do encontro com autoridades ucranianos.

O transporte de cereais ucranianos através da Polônia será vigiado mediante um dispositivo de GPS, afirmou o ministro polonês.

As duas partes indicaram que, em virtude deste acordo, o trânsito será reativado nos próximos dias.

"Temos que reagir rapidamente e de maneira construtiva a essa situação de crise", disse a ministra ucraniana de Desenvolvimento Econômico, Yulia Sviridenko, à imprensa.

No sábado (15), a Polônia decidiu proibir as importações de cereais e de outros produtos agrícolas da vizinha Ucrânia, para proteger seus próprios agricultores, sem consultar Kiev, ou a Comissão Europeia. Ambos se manifestaram suas queixas.

Os cereais ucranianos destinados a outros países transitam pela União Europeia, desde que o itinerário tradicional pelo Mar Negro se viu bloqueado pela invasão russa.

Ao contrário do desenho original do plano, porém, que previa apenas o trânsito, cereais ucranianos se acumularam na Polônia recentemente. Essa situação derrubou os preços locais, gerando protestos de agricultores. Também forçou a renúncia do ministro polonês da Agricultura anterior.

Hungria e Eslováquia tomaram decisões similares à de Varsóvia.

