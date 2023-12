Vaticano autoriza bênção a casais do mesmo sexo; veja o que muda

A- A+

O Vaticano autorizou a bênção a casais do mesmo sexo e a casais "em situações irregulares" para a Igreja Católica pela primeira vez na História, em um documento oficial emitido nesta segunda-feira. O texto, que não altera a doutrina do catolicismo, amplia o entendimento sobre o que é uma bênção e em que momentos — e a que pessoas — ela pode ser concedida. Veja o que muda e os principais pontos da decisão do Vaticano.

O que foi autorizado pelo Vaticano?

A Santa Sé autorizou que seja concedida bênção a casais do mesmo sexo e a casais "em situações irregulares" para a Igreja Católica, prática que era proibida até o momento. A bênção poderá ser feita por um ministro ordenado, isto é, diáconos, presbíteros, bispos e etc.

Está autorizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo?

Não. A autorização para bênção não se confunde com nenhum sacramento da Igreja Católica, como o matrimônio. De acordo com o documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, um dos órgãos responsáveis por estabelecer diretrizes para os católicos, aprovado pelo Papa Francisco, as bênçãos não podem se confundir com nenhum outro ato religioso ou civil.

"Essa bênção nunca ocorrerá ao mesmo tempo que os ritos civis de união, nem em conexão com eles. Nem mesmo com as vestes, gestos ou palavras próprias de um matrimônio", diz o texto.

Em que momento a bênção deve ser concedida?

A bênção aos casais não pode ser vinculada a nenhum rito religioso ou civil. Sendo assim, o pedido pode ser feito em momentos mais discretos, como durante visitas a um santuário, encontros particulares com sacerdotes ou durante peregrinações, por exemplo.

O que muda de fato?

Via de regra, se um casal pedisse uma bênção a um padre antes desta resolução, a resposta deveria ser não — embora alguns religiosos já tenham abençoado casais do mesmo sexo em alguns países, como Bélgica e Alemanha. A partir de agora, padres e outros ministros estão autorizados a avaliar o pedido dentro de cada contexto específico.

Qual o contexto dessa nova resolução?

O tema que suscita tensões internas devido à forte oposição da ala conservadora, especialmente nos Estados Unidos. No início de outubro, cinco cardeais conservadores pediram publicamente ao papa para reafirmar a doutrina católica sobre os casais homossexuais. A declaração divulgada nesta segunda vem seis semanas após a conclusão do Sínodo sobre o Futuro da Igreja Católica, reunião mundial consultiva na qual bispos, mulheres e laicos debateram questões sociais como a aceitação de pessoas LGBTQIA+ e os divorciados que se casaram novamente.

