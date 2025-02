Vaticano cancela compromissos de fim de semana do papa, que permanece hospitalizado

A- A+

O Vaticano anunciou nesta terça-feira (18) que cancelou os compromissos do papa Francisco para o fim de semana, no quinto dia de hospitalização do pontífice de 88 anos por uma infecção respiratória que provoca grande inquietação.

"Devido ao estado de saúde do Santo Padre, a audiência jubilar de sábado 22 de fevereiro está cancelada" e Francisco não poderá presidir a missa de domingo, anunciou a Santa Sé em um comunicado.



O Vaticano anunciou na segunda-feira que o papa, internado desde sexta-feira (14), tem uma "infecção polimicrobiana das vias respiratórias" e apresenta um "quadro clínico complexo", dando a entender que Francisco permaneceria hospitalizado até pelo menos quarta-feira, dia da audiência geral que já foi cancelada.

Durante a noite de segunda-feira, o Vaticano afirmou que o estado de saúde do pontífice era estável e que não tinha febre, afirmando que Francisco trabalhou durante a manhã.

Um novo boletim de saúde será divulgado nas próximas horas.

Apesar dos reiterados problemas de saúde nos últimos anos - problemas de quadril, dores no joelho, operações, infecções respiratórias -, o argentino Jorge Bergoglio mantém um ritmo intenso de trabalho no Vaticano.

A hospitalização do papa é a quarta em menos de quatro anos e provocou a retomada do debate sobre sua saúde. A internação acontece no início do ano jubilar da Igreja Católica, marcado por uma longa lista de eventos, muitos deles presididos pelo papa.

