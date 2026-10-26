Visita
Vaticano confirma viagem do papa à América do Sul em novembro
Viagem apostólica ocorrerá semanas depois de o pontífice ter passado por cirurgia
O Vaticano confirmou, nesta segunda-feira (26), que a viagem que o papa Leão tinha prevista para novembro a três países sul-americanos será realizada conforme o planejado, apesar de ter passado há duas semanas por uma cirurgia por câncer de pulmão.
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"O Escritório de Imprensa da Santa Sé confirma que a viagem apostólica do papa Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista de 6 a 17 de novembro de 2026, será realizada de acordo com o programa publicado anteriormente", informou o Vaticano em nota.