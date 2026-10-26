Seg, 26 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda26/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Visita

Vaticano confirma viagem do papa à América do Sul em novembro

Viagem apostólica ocorrerá semanas depois de o pontífice ter passado por cirurgia

Reportar Erro
Papa Leão XIV deve visitar três países da américa do sul em novembroPapa Leão XIV deve visitar três países da américa do sul em novembro - Foto: Stefano Rellandini/AFP

O Vaticano confirmou, nesta segunda-feira (26), que a viagem que o papa Leão tinha prevista para novembro a três países sul-americanos será realizada conforme o planejado, apesar de ter passado há duas semanas por uma cirurgia por câncer de pulmão.

Leia também

• Papa não vai participar do encontro de Assis na semana que vem

• Câncer do papa Leão XIV estava localizado e não exigirá tratamento adicional, diz Vaticano

• Papa Leão XIV falou por telefone com Zelensky, diz Vaticano

"O Escritório de Imprensa da Santa Sé confirma que a viagem apostólica do papa Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista de 6 a 17 de novembro de 2026, será realizada de acordo com o programa publicado anteriormente", informou o Vaticano em nota.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter