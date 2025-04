A- A+

vaticano Vaticano divulga imagens da cerimônia reservada de sepultamento do Papa Francisco; veja Fiéis poderão visitar o túmulo do Pontífice na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, a partir de domingo

Depois de uma missa e um cortejo para cerca de 400 mil pessoas, o adeus ao Papa Francisco culminou no seu sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, neste sábado.



Presidido pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell, o rito final foi fechado ao público na basílica, onde Francisco pediu para ser enterrado. Este é o primeiro sepultamento de um Pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903. Os fiéis poderão visitar o túmulo a partir de domingo.

O Vaticano divulgou imagens do momento em que o caixão de Francisco é preparado para ser inserido na tumba, feita em mármore de origem lígure e inscrita apenas com "Franciscus", seu nome papal em latim, como pedira o Pontífice em testamento.





De acordo com o Vaticano, o sepultamento durou cerca de 30 minutos. Durante a cerimônia, o caixão permaneceu alguns minutos em frente ao ícone de Maria, onde o Pontífice costumava orar, e crianças levaram flores brancas ao altar.





Vaticano divulga foto de cerimônia restrita de sepultamento do Papa Francisco — Foto: Vatican Media / AFP

Um grupo de cerca de 40 pessoas carentes, incluindo moradores em situação de rua, imigrantes e transgêneros, aguardava o caixão do Papa com rosas brancas em mãos. A Santa Fé afirmou que o grupo de pobres e necessitados estaria nos degraus da Basílica de Santa Maria Maior "para prestar a última homenagem ao Papa Francisco".

Dom Ambarus, secretário da Comissão para as Migrações da Conferência Episcopal Italiana e delegado para a área da caridade, contou sobre o momento do sepultamento.





Vaticano divulga foto de cerimônia restrita de sepultamento do Papa Francisco — Foto: Vatican Media / AFP

— É uma escolha comovente, porque o Santo Padre será acolhido pela Mãe que ele tanto amou e pelos filhos prediletos — afirmou Ambarus, em entrevista ao Vatican News.

Antes de chegar na Basílica de Santa Maria Maior, o caixão com o corpo de Francisco passou pelas ruas de Roma em cortejo entre a Praça de São Pedro, no Vaticano, e a basílica. Centenas de milhares de fiéis e líderes mundiais lotaram a praça para o funeral do Papa Francisco, e alguns fiéis até acamparam durante a noite para garantir um lugar na cerimônia.





Vaticano divulga foto de cerimônia restrita de sepultamento do Papa Francisco — Foto: Vatican Media / AFP

A cerimônia na praça durou uma hora e meia e contou com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e padres. Além disso, mais de 50 chefes de Estado e autoridades estiveram presentes no funeral.

A escolha pela Basílica de Santa Maria Maior

O túmulo de Francisco foi feito de mármore e tem a única inscrição "Franciscus". Uma reprodução da cruz peitoral que o Pontífice usou durante sua vida completa o conjunto. O túmulo fica localizado em um corredor lateral da basílica, perto do altar de São Francisco.

— Eu vi e pensei: "Esse é o lugar" — disse o Pontífice, que era profundamente ligado ao culto da Virgem Maria e especialmente à "Salus Populi Romani", um ícone atribuído a São Lucas que retrata a Virgem segurando o menino Jesus em seus braços.

Com 400 mil pessoas e recados para chefes de Estado presentes: funeral de Francisco emociona fiéis e muda cenário de Roma

Francisco descartou ser enterrado na cripta da Basílica de São Pedro, como é feito com todos os falecidos papas há mais de três séculos. Outros sete Pontífices também estão enterrados em Santa Maria Maior, sendo o último Clemente IX, em 1669.

O Papa explicou ao especialista espanhol do Vaticano Javier Martínez-Brocal que o túmulo era "um cômodo onde guardavam castiçais", localizado perto da escultura da Rainha da Paz.

Veja também