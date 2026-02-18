A- A+

IGREJA CATÓLICA Vaticano divulga informações por via digital para combater falsificações geradas por IA Papa Leão XIV determinou que as organizações católicas incluam em seus sites o link para o canal oficial de notícias da Santa Sé

O papa Leão XIV determinou que as organizações católicas incluam em seus sites o link para o canal oficial de notícias do Vaticano, enquanto a Santa Sé luta contra a avalanche de conteúdo gerado por IA na internet.

O Vatican News, meio de comunicação da Santa Sé, informou nesta quarta-feira (18) que o pontífice escreveu aos bispos com o pedido para que utilizem o serviço nos sites de paróquias, dioceses e associações católicas.

A ideia é oferecer um canal frequentemente atualizado com vídeos autorizados do papa, além de discursos, anúncios, textos e histórias dos meios oficiais do Vaticano, em 40 idiomas diferentes.

Na carta, Leão XIV afirma aos bispos que esta é uma "ferramenta de evangelização" e "uma forma para que suas paróquias e comunidades obtenham constantemente informações da fonte primária".

Uma investigação da AFP realizada nos meses posteriores à entronização do papa Leão, em maio de 2025, identificou dezenas de páginas no YouTube e no TikTok que publicavam vídeos e gravações gerados por IA, mas atribuídos ao papa.

No TikTok, um vídeo em espanhol recebeu 9,6 milhões de visualizações e dizia mostrar Leão XIV pregando sobre o valor de adorar as mulheres. Outro, apesar da marca IA, enganava os espectadores e foi visto 32,9 milhões de vezes.

Andrea Tornielli, diretor editorial do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, afirmou que a nova iniciativa "pode servir para combater o fenômeno das 'fake news', ao permitir o acesso imediato à fonte original das notícias e dos textos".

