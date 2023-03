A- A+

Religião Vaticano enviará discurso do papa ao espaço O "nano-livro" vai ficar em órbita a uma altitude de cerca de 525 km

O Vaticano enviará ao espaço um livro digital em miniatura com a mensagem de esperança do papa Francisco proferida em 2020, em plena pandemia de covid-19.

Apresentado nesta segunda-feira (27) durante uma coletiva de imprensa, o projeto tem como objetivo transmitir as palavras do pontífice no espaço ao colocar em órbita um “nano-livro” a uma altitude de cerca de 525 km.

Um foguete Falcon 9, da SpaceX, que decolará em 10 de junho da base aérea de Vandenberg, na Califórnia, Estados Unidos, enviará a peça eletrônica de apenas 2 milímetros em um satélite de cerca de 30 centímetros.

No comovente discurso feito pelo papa em 27 de março de 2020 diante da enorme Praça de São Pedro completamente vazia, sob uma chuva incessante, o líder da Igreja Católica convidava o mundo, “assustado e perdido”, à solidariedade e unidade perante a pandemia.

Chamado de "Spei Satelles" (Satélite da Esperança, em latim), o projeto, cujo orçamento não foi revelado, foi executado em conjunto pelo Vaticano, pela Agência Espacial Italiana e várias instituições italianas.

Trata-se de uma iniciativa inédita, já que o satélite transmitirá um sinal de rádio detectável por qualquer rádio amador do mundo, explicaram os organizadores.

Veja também

Diplomacia Campanha dos EUA por 19 presos políticos gera esperança nos afetados