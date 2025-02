A- A+

RELIGIOSIDADE Vaticano inicia vigílias noturnas de oração pelo Papa Francisco no mesmo modelo das feitas por João Pontífice teve 'leve melhora' no quadro de saúde, segundo último boletim da Santa Sé, mas seu estado ainda é crítico

Diante do estado de saúde delicado do Papa Francisco, o Vaticano iniciou nesta segunda-feira (24) suas vigílias noturnas de oração pelo Pontífice na Praça de São Pedro, reunindo centenas de fiéis em sua primeira noite, ecoando as preces que antecederam o falecimento do Papa João Paulo II, em 2005.

O Pontífice de 88 anos está internado há dez dias para tratar uma pneumonia bilateral, num quadro tido como crítico pelos médicos que o acompanham. Segundo o boletim de saúde mais recente, Francisco teve uma "leve melhora", embora ainda não esteja fora de perigo.

A vigília começou às 21h locais (17h em Brasília), conduzida pelo secretário de Estado e número dois da Santa Sé, o cardeal italiano Pietro Parolin. O culto na Praça de São Pedro foi e será transmitido ao vivo no site do Vatican News e nas redes sociais, diariamente.

A vigília lembra aquelas realizadas pela saúde do Papa João Paulo II em 2005, quando o mesmo já tinha um estado de saúde extremamente delicado.

Quando seu quadro se deteriorou em março daquele ano, milhares de fiéis começaram a vigília por ele na Praça de São Pedro, liderados pelo cardeal Leonardo Sandri, então substituto da Secretaria de Estado. O Papa morreu em 2 de abril de 2005, 47 minutos depois do início das preces naquele dia, aos 84 anos e após quase 27 anos de pontificado.

Em 2014, João Paulo II foi canonizado pelo Papa Francisco, sendo oficialmente reconhecido como Santo pela Igreja Católica.



Estado de saúde crítico

Segundo o último boletim do Vaticano, o Papa Francisco não teve novas crises respiratórias, mas permanece em "estado crítico" e fazendo oxigenoterapia, tratamento indicado quando o paciente tem baixos níveis de oxigênio no corpo.

O Pontífice foi internado há dez dias no hospital público Agostino Gemelli para tratar uma pneumonia bilateral e teve de iniciar o procedimento neste fim de semana devido a uma crise asmática.

"A oxigenoterapia continua, embora com fluxo e percentual de oxigênio ligeiramente reduzidos", informou o Vaticano, acrescentando que alguns dos exames laboratoriais do Pontífice também apresentaram uma melhora. Sobre o quadro de insuficiência renal leve, identificado neste domingo, a Santa Sé informou que a situação "não é preocupante", mas que segue sendo monitorada.

"Os médicos, tendo em vista a complexidade do quadro clínico, ainda não estão divulgando o prognóstico com cautela. Pela manhã, ele recebeu a Eucaristia e, à tarde, retomou suas atividades profissionais", disse a Santa Sé. "À noite, ele telefonou para o pároco da Paróquia de Gaza para expressar sua proximidade paterna. O Papa Francisco agradeceu a todo o povo de Deus que se reuniu para rezar por sua saúde nos últimos dias."

No boletim da manhã, a Santa Sé informou que o Papa passou a noite de forma tranquila, sem novas crises respiratórias. "A noite transcorreu bem, o Papa dormiu e está descansando", afirmou o comunicado do Vaticano.

No fim de semana, o Papa sofreu uma piora em sua condição, com crises respiratórias que o levaram a iniciar o tratamento com as almofadas nasais de oxigênio, além de ter sido identificada uma insuficiência renal leve. Os exames de sangue do fim de semana também revelaram uma plaquetopenia — diminuição do número de plaquetas no sangue — associada a uma anemia.

O quadro de saúde do Papa inspira preocupação devido à sua idade avançada e à fragilidade causada por doenças preexistentes. O principal risco no momento é o desenvolvimento de sepse, uma infecção generalizada do sangue que pode surgir como complicação da pneumonia. No entanto, até agora, os médicos não indicaram sinais dessa condição.

Em mensagem escrita para a oração do Angelus dominical, Francisco disse que continua tratamento "com confiança". "Da minha parte, continuo com confiança na minha hospitalização (...) seguindo com os tratamentos necessários; e o descanso também é parte da terapia!", afirmou o jesuíta argentino no texto escrito nos "últimos dias", segundo uma fonte do Vaticano.

Problemas de saúde

O Papa foi internado no dia 14 de fevereiro após uma sequência de problemas respiratórios, evidenciados até em eventos públicos.

Os médicos o diagnosticaram com uma infecção polibacteriana, na segunda-feira passada, e com uma pneumonia nos dois pulmões, na quarta passada, o que exigia um tratamento mais intensivo devido à sua “condição clínica complexa”.

Internado quatro vezes nos últimos quatro anos, Francisco já enfrentou uma pneumonia em março de 2023, que lhe rendeu uma hospitalização de urgência, e foi determinada como uma forma “aguda e grave” da doença, "localizada na parte inferior dos pulmões".

Nos dois anos seguintes, a saúde do argentino se deteriorou, com acidentes domésticos e os problemas nos joelhos e quadris fazendo com que precisasse se locomover uma cadeira de rodas, enquanto ostentava uma aparência cada vez mais cansada.

Em 2024, mesmo com problemas de saúde, ele fez uma viagem de 12 dias por quatro países da Ásia e Oceania, a maior de seu papado em duração e distância. No ano passado, o Vaticano afirmou que ele tem a intenção de viajar à Turquia este ano, e antes da internação tinha prevista uma intensa agenda relacionada ao Ano do Jubileu da Igreja Católica. Seus próximos eventos públicos foram cancelados.

Dada a situação, as especulações sobre uma possível renúncia aumentaram nos últimos dias. Em 2022, o Papa confirmou que, logo após ser eleito, escreveu uma carta de renúncia caso problemas médicos o impedissem de exercer suas funções na Igreja, e a entregou ao então secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcisio Bertone.

— Assinei a renúncia e disse a ele: "Em caso de impedimento médico ou algo assim, aqui está minha renúncia. Você a tem" — disse o Papa ao jornal espanhol ABC, na época da entrevista.

Mas ele também já afirmou em outras ocasiões que deseja permanecer à frente da Igreja enquanto sua saúde permitir, dizendo que "governa com a cabeça e não com as pernas".

