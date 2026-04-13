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ZONA OESTE DO RECIFE Vazamento de gás causa incêndio em restaurante na Torre; duas pessoas ficaram feridas Corpo de Bombeiros conteve chamas

Um incêndio atingiu o Restaurante do Irmão, no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife, na manhã desta segunda-feira (13). De acordo com funcionários, tudo aconteceu por volta das 9h.

Uma funcionária dos serviços gerais teria se desequilibrado e se apoiado num botijão de gás, que caiu logo em seguida. A mangueira do registro de gás teria se rompido, resultando no vazamento do gás.





Agentes do Corpo de Bombeiros foram ao local para conter as chamas. Além da funcionária que teve uma lesão no braço esquerdo, um outro rapaz que ficou machucado no rosto e em um dos braços foi levado a uma unidade hospitalar do Recife.

Segundo o proprietário e gerente do restaurante, Mário Silva, o local tem 25 anos de funcionamento na localidade e está sediado na Rua Vermelha, por atrás do Atacado dos Presentes, há 18. Em entrevista à Folha, emocionado, ele detalhou que estava no apartamento que mora, perto do estabelecimento comercial, quando sentiu forte cheio de fumaça.

Mário é o dono do restaurante | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

"Foi quando meu filho chegou chorando e dizendo que o restaurante tinha incendiado. Pensei que tinha morrido todo mundo. Desci e vim aqui. Uma funcionária foi pegar uma bacia e se apoiou num botijão que virou. O registro torou embaixo. Estávamos com 12 bocas ligadas. Aconteceu isso", relatou.

No local do fato, a reportagem teve acesso à mulher que se acidentou. Ainda chocada e assustada, Rosa Maria de Lima, de 53 anos, trabalha com Mário há quase um ano. Ela garantiu que recebeu todo apoio, tanto do restaurante quanto dos bombeiros.

Rosa recebeu atendimento no local | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

"Foi um susto muito grande. Na hora, o botijão virou e ficou todo mundo em pânico, correndo. Foi terrível. Não consigo nem descrever direito. Eu fui atendida pelo Corpo de Bombeiros. Não precisei ser levada pára hospital. Recebi assistência aqui mesmo. Se Deus quiser, a gente vai voltar, em nome de Jesus", destacou.

Por enquanto, Mário não consegue dimensionar o tamanho do prejuízo, mas afirmou que o local possui seguradora. O orçamento ainda será feito. Ele tem sete funcionários contratados com carteira assinada. Parte é da família.

"O Restaurante do Irmão é um dos mais conhecidos da Torre. Trabalho aqui há 25 anos. Vamos voltar a funcionar. É nossa fonte de renda. Daqui, eu pago minhas despesas e, com cautela, vamos voltar, mais para a frente", prometeu.

Atendimento dos bombeiros

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros alegou que enviou quatro viaturas para a ocorrência. No local, as equipes realizaram o combate às chamas, seguido do rescaldo da área atingida.

"Durante a atuação, os bombeiros realizaram atendimento pré-hospitalar a duas pessoas do estabelecimento: um homem, de 37 anos, com queimaduras de 1º grau nos membros superiores e na face, e uma mulher, de 53 anos [dona Rosa Maria], com possível fratura no punho. Ambos optaram por seguir por meios próprios para uma unidade hospitalar", explicou a corporaçção. A ocorrência foi finalizada por volta das 10h10.

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