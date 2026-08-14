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Tragédia Vazamento de gás em estaleiro de desmonte de navios em Bangladesh mata oito pessoas Acidente aconteceu em Chittagong, principal cidade portuária do país, no estaleiro de desmonte e reciclagem naval Ferdous Steel

Pelo menos oito trabalhadores morreram e cinco estão desaparecidos após um vazamento de gás tóxico ocorrido nesta sexta-feira (14) a bordo de um navio em um estaleiro de desmanche naval no sul de Bangladesh, informou a polícia.

O acidente aconteceu em Chittagong, principal cidade portuária do país, no estaleiro de desmonte e reciclagem naval Ferdous Steel.

A empresa havia adquirido o navio, que antes era utilizado para transportar gás natural liquefeito (GNL).

“Oito pessoas morreram e as operações de busca para localizar os trabalhadores desaparecidos prosseguem”, declarou à AFP o chefe de polícia Abdul Kuddus Chowdhury.

Uma investigação foi aberta e “as autoridades ordenaram uma auditoria do estaleiro”, acrescentou.

Chowdhury disse que o local está registrado como um estaleiro ecológico de reciclagem naval e que atende às normas. Porém, o comandante dos bombeiros, Md Towfiqul Islam Bhuiyan, declarou que aparentemente os protocolos de segurança não foram respeitados, já que o navio deveria ter sido completamente desgaseificado antes do início das operações.

"Os administradores do estaleiro não seguiram as instruções. Os trabalhadores expostos aos gases morreram, enquanto os que estavam mais afastados sobreviveram", declarou.

O setor de desmanche naval emprega diretamente dezenas de milhares de pessoas na região portuária de Chittagong e é um dos maiores centros de desmantelamento de navios do mundo.

Há vários anos, o setor não é alvo das organizações de defesa dos trabalhadores e do meio ambiente, que denunciam normas de segurança insuficientes e condições de trabalho precárias.

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