ZONA SUL DO RECIFE Vazamento de gás em hotel em Boa Viagem assusta hóspedes e moradores da área nesta sexta-feira (14) Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada, por volta das 9h, para uma ocorrência de vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

Um vazamento de gás em um hotel no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, assusta hóspedes, funcionários e moradores da área, na manhã desta sexta-feira (14).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada, por volta das 9h, para uma ocorrência de vazamento de gás natural, no Aram Beach Boa Viagem Hotel, localizado na rua dos Navegantes.

Foram enviadas duas viaturas ao local, sendo uma de combate a incêndio e outra de comando operacional.



Informações enviadas à reportagem da Folha de Pernambuco dão conta de que ocupantes do Aram Beach Boa Viagem foram orientados a deixar o espaço.

Alguns moradores de prédios vizinhos também saíram de suas residências e foram para áreas afastadas devido ao forte odor de gás.

Em vídeos enviados à Folha, é possível observar a movimentação de pessoas nas proximidades do hotel e ouvir o barulho de vazamento de gás.



O Corpo de Bombeiros informou que as equipes isolaram a área e que a empresa responsável pelo fornecimento do gás solucionou o vazamento. Não houve vítimas. A ocorrência foi finalizada por volta das 9h45. Não há informações sobre o que provocou o escape do gás.

