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Tráfego Marítimo Vazamento de petróleo paralisa grande parte do Porto de Antuérpia "Estamos fazendo o possível para minimizar os danos operacionais e ambientais", disse Porta-Voz da AFP

O tráfego marítimo ficou paralisado nesta sexta-feira(10) em boa parte do porto belga de Antuérpia — o segundo maior terminal de carga da Europa e um dos maiores do mundo — devido a um vazamento de petróleo, informou sua administração.

O derramamento, ocorrido na noite de quinta-feira durante uma operação de reabastecimento de um navio, foi contido. No entanto, a contaminação se manteve pelo rio Escalda, de acordo com uma nota do Porto Antuérpia-Bruges.

A navegação foi suspensa do mar aberto ao terminal e várias eclusas tiveram de ser fechadas, observadas a mesma fonte.

“Esperamos que o porto esteja plenamente operacional dentro de 24 horas”, afirmou um porta-voz da empresa.

A administração portuária expressou seu "pesar" pelo incidente e por seu impacto potencial "em áreas naturais vulneráveis ao longo da Escalda".

“Estamos fazendo o possível para minimizar os danos operacionais e ambientais”, enfatizou.

O imenso Porto de Antuérpia, com pacotes de quilômetros de cais, é o segundo terminal de carga mais movimentado da Europa, atrás apenas do Porto de Roterdã, nos Países Baixos. É considerado um dos pilares econômicos da Bélgica.

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