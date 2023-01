Vazamento de produto químico bloqueia pista e gera transtornos na cidade de Campinas, em SP

A- A+

Um vazamento de produto químico derramado de um caminhão gerou transtornos em uma pista de Campinas, São Paulo, nesta segunda-feira (23). O veículo transportava 20 compartimentos de ácido fosfórico e etanolamina.

De acordo com o motorista do caminhão, Milton Pereira da Silva, em entrevista ao G1, o acidente ocorreu após a correia que segurava a carga estourar em uma curva, na avenida Dermival Bernardes Siqueira, no bairro Swiss Park.

Acidente com produtos químicos na rotatória de entrada do Swiss Park em Campinas hoje bem cedo#OlhaIssoEPTV #EPTV @eptvoficial pic.twitter.com/x3okTRCoH9 — Rica Monami (@RicaMonami) January 23, 2023

Não houve o tombamento do veículo, mas com o impacto, quatro recipientes, chamados de bombonas, foram ao chão. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, houve o derramamento da etalonamina, substância utilizada na fabricação de detergentes e que emite um gás tóxico.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) comunicou que o derramamento do produto provocou o bloqueio total do acesso ao bairro pela Rodovia Anhanguera.

O local foi isolado e equipes dos Bombeiros, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e de uma empresa especializada no manejo do produto trabalham na retirada do material na pista.

Veja também

EUA Jovem que desarmou suspeito de ataque na Califórnia narra sua luta "instintiva"