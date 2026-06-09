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PERNAMBUCO Vazamento na Adutora do Agreste afeta abastecimento de água em Caruaru e mais oito cidades Previsão é de que os reparos sejam concluídos até a quarta-feira (10)

Um vazamento na Adutora do Agreste, próximo ao município de Sanharó, afetou o abastecimento de água em nove municípios de Pernambuco, incluindo Caruaru. O problema foi identificado na tarde dessa segunda-feira (8) pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), que segue trabalhando para regularizar o serviço até a quarta-feira (10).

Segundo a companhia, o problema afetou o abastecimento em cerca de 55% de Caruaru. O vazamento também atingiu 50% da oferta nos municípios de Belo Jardim e Bezerros. Já as cidades de Pesqueira, Sanharó, Tacaimbó e Riacho das Almas tiveram o fornecimento suspenso.

A interrupção também afetou os distritos de Serra dos Ventos e Barra de Farias, em Brejo da Madre de Deus, e Ameixas, em Cumaru.

De acordo com a Compesa, "a área é de difícil acesso e está alagada por conta das últimas chuvas", o que torna o serviço mais complicado. Ainda assim, as equipes da companhia seguem mobilizadas.

"O abastecimento será retomado gradativamente, conforme calendário das áreas afetadas", finalizou a companhia.



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